﻿Traum vom Haus: Schieren plant neues Baugebiet

In Schieren am Wischhof soll ein kleines Neubaugebiet am Ortsausgang Richtung Weede entstehen.

Schieren. Seit einigen Jahren versucht die Gemeinde Schieren, Bauland für weitere Wohnbebauung zu schaffen, die Nachfrage ist deutlich. Allerdings, so Bürgermeister Hans-Werner Schumacher, wollten die Landeigentümer in Schieren bislang nicht verkaufen. Nun aber konnte die Bauland Schleswig-Holstein Beteiligungsgesellschaft aus Bad Bramstedt eine knapp ein Hektar große Fläche am Wischhof erwerben. Zwölf Grundstücke für Einzelhausbebauung sollen am Ortsausgang Richtung Weede entstehen, nur wenige Kilometer von Bad Segeberg entfernt.

Schieren plant „dörfliches Wohngebiet“ am Wischhof

Stadtplanerin Iris Hoffmann vom Büro für Bauleitplanung in Bornhöved stellte den Vorentwurf für den Bebauungsplan in Schieren am Donnerstagabend vor. Geplant ist ein sogenanntes dörfliches Wohngebiet, eine erst 2021 geschaffene Form von Baugebiet zur Mobilisierung von Wohnraum in Dorflagen. Dörfliche Wohngebiete dienen „dem Wohnen und der Unterbringung von land- und forstwirtschaftlichen Nebenerwerbsstellen sowie nicht wesentlich störenden Gewerbebetrieben“, heißt es in der Baunutzungsverordnung.

Das neue Baugebiet soll in Schieren am Ortsausgang Richtung Weede an der Weeder Chaussee entstehen. Am Anfang der Straße geht der Wischhof ab, eine bisher unbefestigte Straße. Sie führt zu einem alten landwirtschaftlichen Gebäude und einer Garage. Das zugehörige Grundstück umfasst knapp 9200 Quadratmeter und wurde von der Bauland SH gekauft. „Die alten Gebäude werden abgerissen“, sagt Geschäftsführer Andree Sell-Begemann.

Zwölf Grundstücke für Einzelhäuser in Schieren geplant

Der Wischhof soll zu einer befestigten Straße ausgebaut werden, die auch für schwere Müllfahrzeuge befahrbar ist. Auf der Höhe des alten Bauernhauses ist ein Wendehammer vorgesehen. Links und rechts der Straße, sowie um den Wendehammer herum sieht der B-Plan-Entwurf neun Grundstücke vor. Eine Stichstraße führt dann in den rückwärtigen Bereich des Geländes, wo drei weitere Grundstücke geplant sind. Insgesamt also zwölf.

Am Wischhof in Schieren soll ein Neubaugebiet entstehen. Die bestehenden Gebäude sollen abgerissen werden. © Quelle: Nadine Materne

Die Grundstücksgrößen variieren zwischen 510 bis knapp 700 Quadratmetern. Ein Eckgrundstück hat sogar eine Fläche von 918 Quadratmetern, wobei es im Osten des Baugebiets, parallel zur Weeder Chaussee (K62) Baubeschränkungen gibt – dort gilt ein Streifen als Wald. „Auch wenn dort kein Wald ist“, erklärt Planerin Hoffmann. Dort sollen mit der Flächenentwicklung jedoch einige Bäume gepflanzt und der alte Alleecharakter der K62 wiederhergestellt werden.

Vorgaben für neue Bauplätze in Schieren bei Bad Segeberg

180 Quadratmeter der Grundstücke sollen bebaut werden dürfen, zweigeschossig mit einer maximalen Firsthöhe von neun Metern. 40 Prozent der nutzbaren Dachfläche soll zudem für Photovoltaik genutzt werden. Außerdem müssen zwei Stellplätze pro Grundstück geschaffen werden, zudem ist mindestens ein heimischer Baum zu pflanzen, zählt Hoffmann die wichtigsten Vorgaben auf. Schottergärten werden nicht gestattet.

Pro Grundstück ist eine Wohneinheit geplant. Schieren darf in den nächsten Jahren maximal um zehn Prozent wachsen schreibt die Landesentwicklungsplanung vor. „Mehr dürfen wir nicht“, begründet Bürgermeister Hans-Werner Schumacher.

Neubaugebiet: Trend zu kleineren Grundstücken

180 Quadratmeter Baufläche, zwei Stellplätze und ein vorgeschriebener Baum – ob das nicht etwas eng wird auf den kleinen Grundstücken, will ein Bewohner bei der Öffentlichkeitsbeteiligung im Gasthof Zur Linde in Schieren von der Planerin wissen. „Der Trend geht zu kleineren Grundstücken“, erklärt Hoffmann. „Wir sind zum sparsamen Umgang mit Flächen aufgefordert.“ Baugrundstücke über 600 Quadratmeter für eine Wohneinheit sei nicht gern gesehen.

Investor Sell-Begemann sieht in den Vorgaben der planenden Gemeinde kein Problem für die Vermarktung. „Wir begrüßen den Umweltgedanken.“ Eine bebaubare Grundfläche von 180 Quadratmetern sei sehr großzügig und einen Baum pflanzen sich sowieso viele Grundstücksbesitzer, das sei kein störendes Kriterium.

Sell-Begemann bestätigt den Trend zu kleineren Grundstücken. Das liege auch an der Preisentwicklung für Grundstücke und das Bauen. "Heute ist alles teurer geworden." Die Bauland SH entwickelt seit Jahren Baugrundstücke in ganz Schleswig-Holstein, auch im Kreis Segeberg gibt es mehrere abgeschlossene Projekte, etwa in Wahlstedt, Pronstorf und Bad Bramstedt. In Bad Segeberg arbeitet die Gesellschaft derzeit an einem Baugebiet im Stadtteil Klein Niendorf.

Bauland Schleswig-Holstein Ansprechpartner für Interessenten

Interessenten für die Grundstücke in Schieren können sich bereits bei der Bauland SH melden. Die Vermarktung aber beginne erst, wenn der B-Plan rechtskräftig wird. „Erst dann haben wir etwas zu verkaufen“, betont Sell-Begemann. Bei Prognosen, wie lange das dauern wird, sei er vorsichtig geworden, sagt er. Mit eineinhalb Jahren Planungszeit müsse man jedoch rechnen.