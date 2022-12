﻿Bauernverband Segeberg rät Schafhaltern zum wolfssicheren Zaun

Kreis Segeberg. Nach mehreren Angriffen auf Schafherden in Schmalfeld und Nützen ist die Unruhe unter Tierbesitzern groß. In Schmalfeld hatte ein Wolf – das wurde nachgewiesen – vier trächtige Schafe getötet und sechs verletzt. In Nützen gab es einen Vorfall, bei dem ein Schaf getötet wurde. Dort steht das Ergebnis einer Gen-Probe noch nicht fest. In Rendswühren bei Neumünster wurde am helllichten Tag eine Moorschnucke gerissen. Im Januar soll feststehen, ob es ebenfalls ein Wolf war.

In allen drei Fällen hatten die Schafhalter keinen wolfssicheren Zaun errichtet, sodass es für den Verlust der Tiere keine finanzielle Entschädigung geben wird. Lennart Butz, Geschäftsführer des Kreisbauernverbandes Segeberg, rät deshalb Schafhaltern dringend, eine Einzäunung, wie sie vom Land finanziell gefördert wird, aufzubauen. „Wir haben zum einen die Schafhalter, die sich der Lage um den Wolf nicht bewusst sind, zum anderen die ernsthaften und wirtschaftlich arbeitenden Landwirte. Denen ist das klar“, sagt Butz. Laut Sabrina Müller, Sprecherin des Kreises Segeberg, sind im ganzen Landkreis 287 Schafhalter gemeldet, die etwa 4000 Tiere besitzen.

Im Segeberger Forst lebt ein Wolfspaar. Das wurde im August vom Land bestätigt. Ob weitere der Raubtiere im Kreis Segeberg unterwegs sind, wird die genaue Analyse der Gen-Proben zeigen. Im Januar soll feststehen, ob der Angreifer von Schmalfeld bereits in der Datenbank registriert ist.

Schutz für Schafe: Wolfssicherer Zaun muss 1,20 Meter hoch sein und unter Strom stehen

Butz ist zwar etwas skeptisch, was eine wolfssichere Einzäunung angeht, aber immerhin sei das besser als nichts. Der Mann vom Bauernverband verweist auf Fälle in Niedersachsen und Brandenburg, bei denen auch ein scheinbar sicheres Gatter Wölfe nicht habe aufhalten lassen. In Schleswig-Holstein muss ein Zaun 1,20 Meter hoch sein und fünf Stromlitzen haben, um als wolfssicher zu gelten. Alternativ könne ein stromführender Netzzaun die Schafe schützen. Darüber kann – so die Theorie – kein Wolf ohne Weiteres gelangen. „Dann muss man sich aber mal fragen, warum die Wölfe in Eekholt viel höher eingezäunt sind“, sagt Butz.

Er gibt zu Bedenken, dass Tierhalter im Kreis Segeberg zwar finanzielle Förderung für den Zaun beantragen können, die Länge der Einzäunung sich aber nach der Anzahl der Tiere richte. „Das geht da eher um ein sicheres Gatter für die Nacht und nicht darum, die ganze Weide einzuzäunen.“ Außerdem werden laut Butz die Schafherden gerade im Winter regelmäßig auf andere Flächen getrieben. Der Aufwand, jedes Mal den Zaun zu versetzen, sei enorm.

Auf Nachfrage von KN-online erklärt Martin Schmidt, Sprecher des Landesamtes für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (LLUR), dass in diesem Jahr nur acht Anträge zur „Förderung von Prävention durch wolfsabweisende Zäunung von Schafhaltern aus dem Kreis Segeberg“ gestellt worden seien. Davon seien sieben Anträge positiv beschieden worden. „Ein Antrag wurde erst am 20. Dezember gestellt“, sagt Schmidt. Dieser sei noch in Bearbeitung.

Riss durch Wölfe: Anblick der toten Schafe für Besitzer schwer zu verkraften

Neben dem finanziellen Schaden gibt es laut Bauernverband einen weiteren Aspekt, den man in der Diskussion nicht vergessen dürfe: Die Landwirte finden auf ihren Weiden zerrissene Tiere in Blutlachen vor. "Dieser Anblick macht ja auch etwas mit einem", sagt Butz. In Schmalfeld beispielsweise hat die Landwirtsfamilie Schütt hochträchtige tote und aufgerissene Schafe auf ihrer Koppel entdeckt. Der Wolf hatte die ungeborenen Lämmer aus den Bäuchen der Schafe gerissen. Sie lagen zwischen den Eingeweiden.

Um ausgewachsene Rinder und Kälber mache der Bauernverband sich zurzeit keine Sorgen, da die im Moment größtenteils im Stall stünden und nicht nachts auf der Wiese. „Im Kreis Segeberg waren wir lange nicht mehr betroffen vom Thema Wolf“, sagt Butz. Derzeit aber werde bei Versammlungen von Landwirten darüber rege diskutiert.