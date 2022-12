Wenn man sich die Fläche des ehemaligen Wäldchens an Hamburger Straße und Brombeerweg in Henstedt-Ulzburg anschaut, sieht man einen Kahlschlag. Alle Bäume wurden im Auftrag eines Bauunternehmens umgesägt. Eine Gemeindevertreterin ist geschockt. Die Verwaltung jedoch gibt Entwarnung.

Henstedt-Ulzburg. Kahlschlag an Hamburger Straße und Brombeerweg in Henstedt-Ulzburg: Der Besitzer der Fläche an den Pinnauwiesen, ein ortsansässiges Bauunternehmen, hat ein Wäldchen, in dem neben Nadelholz auch viele alte Laubbäume standen, komplett abgeholzt. Dort sollen Wohnhäuser entstehen. Während die Gemeindeverwaltung betont, dass die radikale Sägeaktion rechtens war, ist die grüne Gemeindevertreterin Verena Grützbach sauer und traurig.