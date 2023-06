Bad Segeberg. Zum ersten Mal seit Langem haben die Anwohner des Nelkenwegs und der umliegenden Straßen eine politische Sitzung in Bad Segeberg nicht vollkommen frustriert verlassen. Was der Bauausschuss in seiner ersten Sitzung nach der Kommunalwahl mit klarer Mehrheit für die künftige Bebauung beschlossen hat, kommt ihnen und ihren Interessen allerdings auch recht weit entgegen.

Mitverantwortlich dafür, dass die Kommunalpolitik bei den Eckdaten für das Baugebiet am Nelkenweg in Bad Segeberg Nägel mit Köpfen macht, sind allerdings auch die Investoren. Vor allem einer der beiden. Seit September gebe es von dieser Seite keinen neuen Sachstand zum Baugebiet am Nelkenweg in Bad Segeberg, monierte der neue CDU-Fraktionsvorsitzende Michael Hintz. „Wir müssen uns jetzt endlich trauen, eine Entscheidung zu treffen.“ Auch, damit die Betroffenen dort endlich Frieden fänden.

Die Kritik richtet sich in erster Linie an den Kieler Börje Petersen, der auf dem seit Jahrzehnten brach liegenden Areal das deutlich kleinere von zwei Baufeldern besitzt und darauf am liebsten zwei miteinander verbundene Mehrfamilienhäuser errichten würde – zwölf Meter hoch und als Riegel. Diese Option für das Baugebiet am Nelkenweg in Bad Segeberg ist nun vom Tisch. Auch, weil die erhofften neuen Konzepte ausgeblieben sind.

Baugebiet am Nelkenweg in Bad Segeberg: Im Norden maximal 18 Wohneinheiten erlaubt

Erlaubt werden sollen im nördlichen Teilbereich im Baugebiet am Nelkenweg in Bad Segeberg künftig nur noch zwei statt drei Geschosse und drei einzelne Gebäude (Hintz: „Zum Durchgucken“) mit jeweils sechs Wohneinheiten – also 18. Petersen war bei seinen Überlegungen zuletzt noch bei 28 Einheiten gewesen, in zwei dreigeschossigen Blöcken plus Staffelgeschoss.

Und der Ausschuss hat mit den Stimmen von CDU, Wählergemeinschaft BBS und Grünen noch eine weitere wichtige Festsetzung empfohlen, die für das gesamte Gebiet des B-Plans 94 gelten soll, wenn die Stadtvertretung am Dienstag ebenfalls zustimmt: eine Firsthöhe von höchstens 9,50 Meter.

Damit liegt die Kommunalpolitik auf Linie der Anwohner, die in großer Zahl zur Sitzung im Bürgersaal des Rathauses gekommen waren. Barbara Kalsdorf hatte dem Ausschussvorsitzenden Wolfgang Tödt (BBS) gleich zu Beginn eine Liste mit 52 Unterschriften übergeben. Man sei dafür, dass am Nelkenweg gebaut werde, plädiere aber für eine „niedrigere Bauweise“. So wie es vor sechs Jahren eine überwältigende Mehrheit bei einem Bürgerentscheid gefordert habe.

Warnendes Beispiel: Projekt an der Burgfeldstraße in Bad Segeberg

Was passieren könne, wenn Bauherrn keine klaren Grenzen gesetzt werden, sei gar nicht weit weg an der Burgfeldstraße zu beobachten. Tatsächlich waren viele Kommunalpolitiker am Ende selbst davon überrascht, in welcher Dimension dort neue Wohnblocks entstehen. Und das völlig rechtmäßig.

Barbara Kalsdorf formulierte den Wunsch der Anlieger, die Parteien mögen die Entscheidung für das Baugebiet am Nelkenweg in Bad Segeberg nicht noch einmal auf die lange Bank schieben. Aus diesem Grund verwarfen die Ausschussmitglieder auch die Idee, sich erst einmal nur auf das größere südliche Baufeld zu konzentrieren, wo es mit Investor Friedrich Brandt deutlich weniger Konfliktpotenzial gibt. Mit den dort inzwischen vorrangig vorgesehenen Reihenhäusern können alle Beteiligten besser leben.

„Es fehlen neue Konzepte und neue Entwürfe“, urteilte Vorsitzender Tödt. „Wir kommen so aus dieser Kiste nicht mehr raus.“ Man sei „lange genug in der Warteschleife“ gewesen, sekundierte BBS-Fraktionskollege Wolfgang Juhls. „Jetzt müssen wir machen.“

SPD beklagt Wohnungsnotstand in Bad Segeberg

Die einzige Partei, die mit den mittlerweile deutlich abgespeckten Plänen für das Baugebiet am Nelkenweg in Bad Segeberg nicht gut leben kann, ist die SPD. In Bad Segeberg gebe es einen inzwischen sogar landesweit anerkannten Wohnungsnotstand, sagte Jörg Röhling. „Aber wenn hier Häuser gebaut werden sollen, in die mehr als drei Wohnungen passen, gehen alle auf die Barrikaden.“

Die Stadt müsse endlich damit beginnen, kompakter zu bauen. „Wir verbauen hier das Land unserer Enkel – mit dem Klima unserer Enkel.“ Im Ausschuss fanden die Sozialdemokraten bei den anderen Parteien jedoch kein Gehör – und stimmten schließlich als einzige gegen den Beschlussvorschlag.

Komplett vom Eis ist die Kuh allerdings noch nicht. Denn im weiteren Verlauf des Verfahrens zum Baugebiet am Nelkenweg in Bad Segeberg müssen noch die genaue Verkehrsanbindung und die Straßenführung geklärt werden. Und auch da sind bislang nicht alle Vorstellungen deckungsgleich.

