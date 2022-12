﻿Baugrund für A 20 bei Bad Segeberg schwierig: Planer bohren 40 Meter tief

Die Planung für eine A 20 bei Bad Segeberg ist fertig, doch wie kann sie mit zwei riesigen Brücken und einem Autobahnkreuz dort überhaupt gebaut werden? Neue Untersuchungen des Bodens laufen an. Aus früheren Planungen sind Tücken des Baugrunds bekannt.

Kreis Segeberg. 286 Meter lang soll die Brücke der A 20 über das Travetal südlich von Bad Segeberg geführt werden. Wenige Meter weiter ist nahe des Levo-Parks ein großes Autobahnkreuz mit der A 21 geplant, bei Klein Gladebrügge eine weitere, 371 Meter lange Brücke. Soweit die aktualisierte Planung. Aber kann die Autobahn dort technisch überhaupt gebaut werden?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bei der Beantwortung helfen soll den Planern der Autobahn GmbH des Bundes und der Bund-Länder-Planungsgesellschaft Deges eine neue Untersuchung des vermutlich schwierigen Baugrunds. Deshalb wird gebohrt, bis zu 40 Meter tief. Ab diesem Dezember bis Ende November 2023 sind in Bad Segeberg, Högersdorf, Klein Gladebrügge und Weede viele Flurstücke zu betreten, besichtigen, abzustecken und zu prüfen. Außerdem werden Grund- und Oberflächenmessstellen eingerichtet, teilten die Planer in einer öffentlichen Bekanntmachung mit.

Baugrund für A 20 bei Bad Segeberg: 200 Bohrlöcher

Insgesamt werden nach Informationen dieser Redaktion etwa 200 Bohrlöcher gesetzt. Je Bohrloch werden zwei bis drei Tage benötigt. Auf schützenswerte Bereiche soll Rücksicht genommen werden. „Bei den Erkundungsarbeiten wird kettenbetriebene Technik benutzt“, heißt es. Nach der Bohrung würden die Löcher wieder verfüllt und der ursprüngliche Geländezustand wieder hergestellt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

So will der Bund die A 20 südlich von Bad Segeberg und nördlich von Klein Gladebrügge bauen. Eine Autobahnbrücke überquert die alte B 206-Trasse und die Bahnlinie Bad Segeberg-Bad Oldesloe. © Quelle: Deges | Bearbeitung: Lina Schlapkohl/KN

Das Gelände ist nicht ohne Probleme. Das war deutlich geworden, als vor einigen Jahren die Gemeinde Klein Gladebrügge sich gegen eine 371 Meter lange Brücke vor ihrem Dorfeingang ausgesprochen und stattdessen einen gedeckelten Trog oder einen Tunnel gefordert hatte. Und schon vor 17 Jahren waren diese Alternativen diskutiert worden. Doch Land und Bund hatten stets Nein gesagt. Ein Grund neben den Mehrkosten: zu hoher Grundwasserspiegel.

Problem für A 20 bei Bad Segeberg: Grundwasser steht hoch

Bei einem Trog müsste die Autobahn aufwendig unter den Bahngleisen und unter der L 83/Segeberger Straße geführt werden – zwei Meter unter dem Grundwasserspiegel. Und bei den Bauarbeiten würde stark in die Landschaft eingegriffen, verbunden mit monatelangem Rammen für viele Spundwände. So blieb es bei der Lösung für eine mächtige Brücke am Gieselteich.

Lesen Sie auch

Bei den anstehenden Bodenuntersuchungen wollen die Planer in den kommenden zwölf Monaten das Gelände neu vermessen und Biotope erfassen. Der Verkehr im öffentlichen Straßennetz werde nur in einem geringen Umfang gestört, wurde versichert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nicht die erste Bodenuntersuchung für A 20 bei Bad Segeberg

Da die Arbeiten im öffentlichen Interesse lägen, seien die betroffenen Grundstückseigentümer und sonstigen Nutzungsberechtigten verpflichtet, die Arbeiten zu dulden, macht die Autobahn GmbH in ihrer Bekanntmachung klar, und betont zugleich: „Durch die Vorarbeiten wird noch nicht über die Zulassung und die Ausführung des geplanten Straßenbauvorhabens entschieden.“ Denn noch liegt keine Baugenehmigung vor. Sie wird von den Planern erst für 2024 erwartet.

Es ist nicht die erste Bodenuntersuchung. Die früheren Erkundungen beschränkten sich allerdings auf den Bereich der Gieselteich-Brücke bei Klein Gladebrügge sowie weitere Bauwerke. Eine weitere Überprüfung wurde nun notwendig, weil die A 20-Planer der Deges die Trassenführung verändert haben. "Sie ist im Bereich des Travetals leicht nach Norden verschoben", sagt Deges-Pressesprecher Lutz Günther. Hierdurch solle die A 20 weniger stark in das FFH-Schutzgebiet Travetal, den Hangwald und die Biotope eingreifen.

Travetal wird für neue A 20-Brücke untersucht

Um die Planung zu vertiefen, werde nun ergänzend Baugrund untersucht. Dies betreffe besonders die Bereiche des künftigen Autobahnkreuzes A20/A21, der künftigen Travebrücke und der weiteren Strecke, sagt Günther.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

A20-Bau mit Querungshilfen für Fledermäuse | Maße: 140 x 80 mm © Quelle: KN-Grafik Lina Schlapkohl/Deges

Außerdem werden nun Daten einer 2009 durchgeführten Baugrunderkundung ergänzt. Denn die neue Planung sieht auch Bauwerke wie Flora-Fauna-Brücken für die Fledermäuse und Versickerungsbecken vor. Allein für die Fledermäuse wird rund ein Dutzend neuer Querungen gebaut, auch als Tunnel.

Bohrungen für A 20 bei Bad Segeberg lassen sich nicht verhindern

Wann gebohrt wird, steht noch nicht fest. „Aktuell gehen wir von einem Beginn Anfang 2023 aus“, sagt Günther. Einsprüche gegen die Bekanntmachung habe es bislang nicht gegeben. „Die Ergebnisse wurden ausgewertet und Boden- und Baugrundprofile aufgestellt.“ Die Kennwerte über den Baugrund dienen als Grundlage, um die Gründung der geplanten Brückenbauwerke bemessen zu können.

A 20-Kritiker Arne Hansen (Klein Gladebrügge) hält die Bodenuntersuchungen für ein „normales Prozedere“ der Autobahnplaner. Hansen, der auch die Grünen-Fraktion im Kreistag führt und den Kreisumweltausschuss leitet, sieht kaum Möglichkeiten, die Untersuchungen zu unterbinden. „Da kann man nicht viel machen. Das ist zulässig, egal, ob die Autobahn später gebaut wird oder nicht.“