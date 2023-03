﻿Baustart für umstrittene Windkraftanlagen südlich von Bad Bramstedt

Der Windpark Lentföhrden/Weddelbrook hatte in den letzten Jahren viele Gegner, auch in Bad Bramstedt, wo sogar die Bürgermeisterin dagegen mobilisierte. Doch der Protest half nicht. Zurzeit laufen die Bauarbeiten an den fünf riesigen Rotoren.

Weddelbrook/Lentföhrden. Er hatte einst die Kommunalpolitik in Bad Bramstedt entzweit: Der geplante Windpark südlich des Ortsteils Bissenmoor. Auch aus Weddelbrook und Hitzhusen kam Protest, vor allem als bekannt wurde, dass der Betreiber, die ENBW, eine vorzeitige Baugenehmigung bekommen hatte. Jetzt haben die Bauarbeiten begonnen, mit Schwertransportern sind bereits die ersten Anlagen angeliefert worden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Fünf Anlagen werden hier an der Kreisstraße zwischen Lentföhrden und Weddelbrook in den nächsten Wochen errichtet, drei auf Lentföhrdener, zwei auf Weddelbrooker Gemeindegebiet. Bauherr ist die ENBW mit ihrer Zweigstelle in Hamburg, die schon vor der Fertigstellung des Regionalplans zur Windenergie aufgrund alten Rechts eine Baugenehmigung erhalten hatte.

Gesamthöhe der Windräder: 191,50 Meter

Unternehmenssprecherin Miriam Teige in Stuttgart erklärte unserer Redaktion, die Anlagen des Herstellers Nordex hätten eine Nabenhöhe von 125 Metern, die Rotoren einen Durchmesser von 133 Metern. Somit ergebe sich eine Gesamthöhe von 191,50 Metern. Zum Vergleich: Die Windräder in Wiemersdorf sind bis zu 150 Meter hoch. „Es sind also schon sehr große Anlagen“, sagte die Sprecherin. Jede Anlage leistet bis zu 4,8 Megawatt. Damit könnten sie theoretisch 3000 Haushalte versorgen, was aber stark abhängig von den Windverhältnissen sein wird.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Arbeiten werden bis Mitte Mai andauern, rund drei Wochen später sollen die Windkraftanlagen dann Strom ins Netz einspeisen. Einen hohen einstelligen Millionenbetrag investiere ENBW in den Windpark, erklärte Miriam Teige. Eine genaue Zahl will das Unternehmen nicht nennen.

Bissenmoorer protestierten vergeblich

Die Windkraftanlagen sind in der Region hoch umstritten. In Bad Bramstedt hatte sich schon 2018 nach Bekanntwerden der sogenannten Eignungsfläche Protest im Ortsteil Bissenmoor geregt. Die Anwohner dort wohnen rund 1000 Meter von den Rotoren entfernt, viele stören sich an dem zu erwartenden Anblick. Unterstützung bekamen die Bissenmoorer auch von Bürgermeisterin Verena Jeske, die sich schon im Wahlkampf gegen den Windpark südlich von Bad Bramstedt ausgesprochen hatte. Doch die Unterstützung in der Kommunalpolitik bröckelte, je dringlicher die Wissenschaft zum Klimaschutz mahnte. Eine geplante ablehnende Eingabe zur Regionalplanung durch die Stadt verhinderte eine politische Mehrheit.

Lesen Sie auch

In Weddelbrook gibt es seit vielen Jahren Widerstand gegen Windräder, die auch schon in einem Bürgerentscheid abgelehnt worden waren. Doch der hat heute keine Gültigkeit mehr – den Gemeinden wurde bei Windkraftanlagen die Planungshoheit entzogen. Weddelbrook hatte in Eingaben zur Regionalplanung die Ablehnung bekräftigt, die mit Naturschutzbelangen begründet wurde. Die Windräder gefährdeten Störche und Milane, hieß es. In dem Gebiet soll übrigens auch die A20 gebaut werden. Erfolg hatte Weddelbrook damit nicht. Über den Baubeginn ist Bürgermeister Stefan Gärtner dann auch wenig erfreut. „Leider wird dort jetzt gebaut“, sagte er.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nur in Lentföhrden gab es keinen Widerstand. Die Gemeinde erhofft sich gute Gewerbesteuereinnahmen durch den Windpark.