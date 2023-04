﻿Fahrenkrug: Gefahrenstelle vor Landesunterkunft wird entschärft

Polizei

Nach Einbruch in Arztpraxis in Kaltenkirchen: 17-Jähriger versteckte sich

Ein 17-Jähriger aus Hamburg ist am Wochenende in eine Arztpraxis in Kaltenkirchen eingebrochen. Da er einen Alarm auslöste, flog der Einbruch auf. Gefasst werden konnte der Hamburger allerdings erst hinter einem Anhänger.