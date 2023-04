﻿Baustelle in Fahrenkrug: Ortsdurchfahrt am 13. und 14. April gesperrt

Die Ortsdurchfahrt Fahrenkrug zwischen Wahlstedt und Bad Segeberg ist voraussichtlich am Donnerstag, 13. April, und Freitag, 14. April, voll gesperrt. Grund sind Straßenbauarbeiten in Fahrenkrug. Eine Umleitung führt über Wittenborn.

Fahrenkrug. Die Ortsdurchfahrt Fahrenkrug wird am Donnerstag und Freitag, 13. und 14. April, gesperrt. Grund sind Asphaltierungsarbeiten auf Höhe des Bahnhofs. Eine Umleitung (U3) über Wittenborn ist ausgeschildert.

Die Kreisstraße 102 durch Fahrenkrug ist eine wichtige Verbindung zwischen Wahlstedt und Bad Segeberg. Eine Vollsperrung an voraussichtlich zwei Tagen ist auch für Fahrenkrugs Bürgermeister Reiner G. Martin keine Wunschlösung. „Aber es geht nicht anders“, erklärt er. Die Gemeinde Fahrenkrug erschließt derzeit ein Neubaugebiet am Raiffeisenplatz mit 30 Grundstücken für Doppel- und Einzelhäuser. Ab Donnerstag, 13. April, soll die Zufahrtsstraße zum neuen Baugebiet asphaltiert werden. Davon betroffen ist auch die Einmündung in die Durchgangsstraße.

Ortsdurchfahrt Fahrenkrug ab 13. April gesperrt – Umleitung über Wittenborn

Da die Baufahrzeuge nur stundenweise in der Einmündung arbeiten, hatte die Gemeinde ursprünglich gehofft, den Verkehr in dem Bereich über eine provisorische Ampel regeln zu können, erklärt Martin. Allerdings hätte sich die Funksteuerung der Ampel nicht mit der Ampelanlage am Bahnübergang vertragen, habe es vonseiten der Bahn geheißen. Deshalb also nun die Vollsperrung der K102 im Bereich des Bahnübergangs – voraussichtlich für zwei Tage.

Straßensperrung in Fahrenkrug: Die Umleitung (U3) führt über Wittenborn von der B206 über die Kieler Straße zurück auf die Kreisstraße 102 zwischen Fahrenkrug und Wahlstedt. © Quelle: Nadine Materne

„Eine Umleitung ist im Ort ausgeschildert“, sagt Bürgermeister Martin. Von Bad Segeberg aus stehen die Umleitungsschilder bereits an der Kreuzung der B206 nach Fahrenkrug, außerdem aus Richtung Wahlstedt am Kreisverkehr vor Fahrenkrug. Die Umleitung (U3) führt in beide Richtungen über die B206 und die Kieler Straße durch Wittenborn.