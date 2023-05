Konzerte am Kalkberg

Santiano und Schlagernacht auch 2024 in Bad Segeberg

Noch ist die Konzertsaison 2023 am Kalkberg in Bad Segeberg nicht zu Ende, da wurden bereits die ersten Namen und Termine für das kommende Jahr bekannt. Und für einen der beiden Auftritte von Roland Kaiser an diesem Wochenende gibt es sogar noch ein paar Restkarten.