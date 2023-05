﻿Behält die CDU in Sülfeld nach der Wahl die absolute Mehrheit?

Noch können die Christdemokraten in Sülfeld dank ihrer absoluten Mehrheit schalten und walten wie sie wollen. Ob das nach der Kommunalwahl so bleibt, ist fraglich. Denn eine neue Partei in der Gemeinde wirbt um die Stimmen der Sülfelder.

Sülfeld. Die CDU in Sülfeld konnte nach der Kommunalwahl 2018 mit ihrer absoluten Mehrheit die Kommunalpolitik gestalten und mit Karl-Heinz Wegner auch den Bürgermeister stellen. Ob das nach der Wahl am 14. Mai so bleibt, ist fraglich. Denn neben den Christdemokraten, der SPD und der ABS treten auch die Grünen in Sülfeld an. Bislang sind die Sitze in der Gemeindevertretung verteilt an CDU (9), SPD (5) und ABS (3).