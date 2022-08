Kaltenkirchen. "Garantiert vielfältig und stimmungsaufhellend in verrückten Zeiten", dieses Motto haben die Mitarbeiterinnen der VHS Kaltenkirchen für das neue Herbstsemester gewählt. "Wir haben unser neues Programm bewusst zusammengestellt für diese Krisenzeit", sagt VHS-Geschäftsführerin Dr. Karen Strehlow: "Als Gegenprogramm, um mal den Kopf frei zu kriegen oder einfach mal etwas anderes zu erleben."

Trotz des großen Angebots und vielen neuen Kursen und Workshops laufen die Anmeldungen bislang allerdings schleppend. Seit zwei Wochen steht das Programm, die Anmeldezeit hat begonnen, die Kurse starten ab 5. September. „Wir spüren eine Bremse. Sonst gab es zu diesem Zeitpunkt schon viel mehr Anmeldungen. Das ist ein Signal dafür, dass es schwierig werden könnte in diesem Semester“, sagt Strehlow: „Die Menschen halten ihr Geld zusammen.“ Sie befürchte nun, dass das breite Angebot nicht gehalten werden kann, was auch für die freiberuflichen Dozenten Konsequenzen hätte.

Neu bei der VHS: Schauspielkurse und meditatives Malen

Dabei, so Strehlow, könnten Kurse bei der VHS in der Krise sogar hilfreich sein – auf mehreren Ebenen: Selbstorientierung, Wellness für Geist und Körper, Lehrreiches, Kreatives sowie Informatives können in schwierigen Situationen individuell unterstützend wirken. „Wir haben zum Beispiel zum ersten Mal zwei Schauspielkurse im Programm, einen ab 40 Jahren und einen für junge Leute. Das ist doch etwas, das Freude bereiten kann“, so Strehlow. Im Bereich Gesundheit gibt es ebenfalls Premieren: „Schwing dich fit“ und „Judo ab 60“. Im Kreativen ist „Zentangle“ dazu gekommen: das Malen von sich wiederholenden Mustern mit meditativer Wirkung.

Aber auch die Krise selbst wird thematisiert: Zum Beispiel in dem einmaligen, sechsstündigen Kurs (10 Euro) „Krisenvorsorge – so schützt du dich im Katastrophenfall“ oder mit den Kursen „Geldanlage und Altersvorsorge“ und „Wie viel Haus kann ich mir leisten?“ Der Mehrwert solcher Veranstaltungen sei ihr sehr wichtig, sagt Strehlow: „Die Leute sollen aus so einer Veranstaltung rausgehen und viel für sich mitnehmen.“

Auch Fachkräftemangel bahnt sich bei der VHS an

Die Preise der VHS Kaltenkirchen sind nicht erhöht worden, die letzte Erhöhung war vor zwei Jahren. Wirklich günstig sind die Kurse zwar nicht, aber, laut Strehlow, immer noch günstiger als adäquate Angeboten im privaten Bereich. „Bei Kursgebühren über 100 Euro bieten wir jetzt eine Zahlung in zwei Raten an.“ Weiter runter mit den Preisen könne die VHS nicht gehen: „Wir haben auch unsere Kosten, Mitarbeiter und Dozenten, die bezahlt werden“, sagt Strehlow. Die VHS arbeite sehr effizient. „Die Förderlandschaft ist aber eher bescheiden und die Preise einer Volkshochschule sind immer auch abhängig von der Höhe der öffentlichen Zuschüsse“, betont Strehlow.

„Ich wünsche mir, dass die Kaltenkirchener ihre VHS vor Ort unterstützen, auch in Krisenzeiten.“ Mit dem Programm trage die VHS ihren Anteil daran, schlechte Zeiten besser zu meistern: „Mit Praktischem für Geist, Körper und Sinn.“

Ein weiteres Problem: Der Fachkräftemangel sei nun auch bei der VHS angekommen. „Wir stehen vor einem Generationenwechsel und benötigen jetzt schon Dozenten, zum Beispiel im Bereich der Fremdsprachen“, erklärt die Geschäftsführerin. Da braue sich hoffentlich nicht die nächste Krise zusammen. „Wir arbeiten jetzt schon so lange im Krisen-Modus und wollen am Ende nicht hintenüberfallen.“