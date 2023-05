Menschen mit Behinderung

Udo Nickel, Ute Heldt Leal, Marianne Böttcher, Toni Köppen, Matthias Penk, Sandra Fait-Böhme, Daniel Johannsen, Ute Bruhn, Jan Stahlberg und Dr. Wolfgang Arnhold (von links) hoffen am Sonntag auf viele Besucher beim „Picknick am See“.

Am Sonntag lohnt sich nicht nur ein Besuch in der Fußgängerzone, wo die Stadt Bad Segeberg gemeinsam mit den Geschäftsleuten, der Sparkasse und der Feuerwehr ihr Frühlingsfest veranstaltet, sondern auch ein Abstecher an den Großen Segeberger See. Bei einem zwanglosen Picknick geht es dort um ein besonderes Thema.

