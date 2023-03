﻿Beim Rennclub Oersdorf darf nach Lust und Laune gerast werden

Kaltenkirchen/ Oersdorf. Seit den 1960er-Jahren dürfen die beliebten Carrera-Autorennbahnen in kaum einem Kinderzimmer fehlen. Und das nicht nur bei Jungs. Doch dieses Spielzeug hat einen Nachteil: Es benötigt viel Platz. „Nicht jeder hat die Möglichkeit, seine Rennbahn dauerhaft zu Hause aufgebaut stehen zu lassen“, sagt Rolf Heiler. Bevor gespielt werden kann, muss erst gebaut werden. „Dazu hat nicht jeder immer Lust“, weiß der Oersdorfer, der deshalb 2015 den „Oersdorfer Rennclub“ als Teil des Bürgervereins mitgegründet hat.

Aktuell und noch bis Sonnabend stehen vier große Bahnen im ehemaligen Schuh-Plus-Geschäft im Ohlandpark. Nachmittags zwischen 14 und 18 Uhr sowie am Sonnabend von 10 bis 16 Uhr können Kinder, Jugendliche und Erwachsenen dort Rennen fahren – und das kostenlos. Ein Sparschwein ist aufgestellt, „wenn Eltern oder Großeltern mögen, können sie gerne etwas spenden für den Club“, sagt Heiler. Doch am wichtigsten sei ihm, dass die Kinder Rennen fahren können. „Bevor Eltern ihren Kindern eine große Carrerabahn schenken, sollten sie die Kinder erstmal zu uns schicken, um hier das Fahren zu lernen – und das Reparieren von Autos“, sagt der 76-Jährige.

Kinder dürfen auch selbst Rennbahnen entwerfen

Zu diesem Zweck hat der Rennclub seit etwa einem Jahr dauerhaft ein Zuhause in der Grundschule Lakweg in Kaltenkirchen gefunden. Hier können Kinder jeden Mittwoch und jeden Sonnabend zwischen 15 und 18 Uhr vorbeikommen, um sich an drei kleineren und einer großen Rennbahn auszuprobieren. „Die große Bahn ist 28 Meter lang“, sagt Heiler. Außerdem dürfen die Kinder auch selbst kreativ werden und Bahnen entwerfen. Material ist ausreichend vorhanden: Es gibt Loopings, Steilkurven, Karussellbahnen und vieles mehr. Eine kleine Werkstatt ist auch vor Ort. Zusätzlich hat der Rennclub noch große ferngesteuerte Autos, mit denen in der Grundschule auf den Fluren oder draußen gefahren werden kann.

Heiler, der als Kind noch keine Carrerabahn hatte, kam erst als Erwachsener zu dem Hobby. „Meine ersten beiden Kinder hatten damals eine Carrerabahn, da habe ich immer gerne mitgespielt.“ Später kaufte er sich eine eigene. 2015 gründete er dann zusammen mit Michael Husak den Rennclub. Beide arbeiteten damals zusammen im Vorstand des Bürgervereins Oersdorf. Im dortigen Gemeindehaus bauten sie dann regelmäßig zwei Mal im Jahr ihre Rennbahnen auf – bis es zu kompliziert wurde. „Wegen der Veranstaltungen mussten wir immer wieder kurzfristig abbauen, wir wollten ohnehin gerne einen dauerhaften Raum finden“, sagt Heiler.

Senioren in Rollstühlen waren hellauf begeistert vom Rennfahren

Doch der Rennclub, dem 19 Mitglieder angehören, von denen zwei Rennleiter sind und zwei Techniker, ist auch immer gerne mobil. „Wir haben in den Ferien schon im Jugendhaus in Kaltenkirchen und in der Stadtbücherei aufgebaut, außerdem bis vor zwei Jahren auch an den Adventssamstagen bei Dodenhof“, erzählt Organisator Heiler. Und das komme gut an – bei Jung und Alt. Sogar die Patienten der DRK-Tagespflege kamen schon zum Rennfahren. „Sie saßen alle in Rollstühlen, dafür hatten wir die Bahnen barrierefrei aufgebaut.“ Sie seien alle hellauf begeistert gewesen. „Demnächst will die Flüchtlingshilfe aus Kaltenkirchen mit Kindern zu uns kommen.“

Anfragen seien auch schon von Autohäusern gekommen, sagt Heiler, der sich über jedes Interesse freut. „Auch andere Firmen dürfen sich gerne bei uns melden.“ Kosten werden dafür nicht in Rechnung gestellt. Die Mitglieder arbeiten ehrenamtlich. Spenden und Sponsoren sind aber gerne gesehen. „Das Geld investieren wir in Bahnen und Autos.“ Auch gebrauchte Bahnen nimmt der Club gerne entgegen. Interessenten können sich bei Rolf Heiler unter 0170/4194900 melden.