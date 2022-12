﻿Bescherung im Tierheim Henstedt-Ulzburg: Hund Kappa braucht Hilfe

Kappa ist fünf Jahre alt und eigentlich quietschfidel – wenn nicht sein Handicap wäre. Der Hund, der zurzeit im Tierheim Henstedt-Ulzburg lebt, kann seine Hinterläufe kaum bewegen. Der Erlös der Tierbescherung am Wochenende soll in die Physiotherapie fließen.

Philine Bestehorn vom Tierheim Henstedt-Ulzburg mit Kappa. Der Erlös der Tierbescherung am kommenden Sonntag geht in die Physiotherapie des Hundes, der an den Hinterläufen stark eingeschränkt ist.

Henstedt-Ulzburg. Einige Handgriffe und Kappa ist wieder mobil – auch wenn der Hund, der an den Hinterläufen gelähmt ist, lieber auf allen vier Füßen durchs Leben laufen würde. Philine Bestehorn, stellvertretende Leiterin des Tierheimes Henstedt-Ulzburg, schnallt dem fünf Jahre alten Rüden in Windeseile den Rollwagen an den Körper. Dadurch ist es Kappa möglich, voran zu kommen. Vorne wird gelaufen, hinten wird gerollt. „Er ist zwar lustig drauf, aber auch manchmal ungeduldig mit seiner Einschränkung“, berichtet Bestehorn.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es gebe, so die Tierheimmitarbeiterin, eine kleine Chance, dass der Vierbeiner mit viel Geduld und der richtigen Behandlung wieder auf die Beine kommt. „Wenn ich ihn an den Pfoten kitzele, dann zuckt er. Kappa hat da also noch Gefühl“, sagt Philine Bestehorn. Es sei nun wichtig, dass der kastrierte Rüde Physiotherapie erhalte. Das kostet aber.

Tierheim Henstedt-Ulzburg öffnet die Türen

Deshalb fließt der Erlös der Tierbescherung im Tierheim Henstedt-Ulzburg am Sonntag, 11. Dezember, ganz in die Behandlung von Kappa. Von 11 bis 14 Uhr sind Besucher in dem Tierheim, das für die ganze Region zuständig ist, willkommen. Es gibt Waffeln, Glühwein, Kakao und Rundgänge übers Gelände. Im Innenbereich muss ein Mund-Nasenschutz getragen werden. Seit 2019 – also bevor die Corona-Pandemie die Welt in Atem gehalten hatte – ist es die erste Tierbescherung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kappa wurde von den Henstedt-Ulzburgern im Oktober von einem anderen Tierheim übernommen. Das Tier ist fidel, hat aber einen alten Bruch der Lendenwirbelsäule. Durch Physio-Behandlungen ist Kappa mobiler geworden. Bei der Übernahme des Tieres gab es den kleinen Rollwagen mit. Das Henstedt-Ulzburger Tierheim sucht ein neues Zuhause für Kappa. Wichtig sei es, dass der Dackel-Mischling eine ebenerdige Bleibe findet. Und: „Man muss da schon Bock drauf haben“, gibt Philine Bestehorn zu.

Lesen Sie auch

Kappa komme mit seiner Gehhilfe gut zurecht, gehe aber nicht so gerne damit Spazieren. „Laufen mit dem Wagen findet er etwas doof.“ Beim Zusammentreffen mit anderen Hunden sei Kappa „manchmal etwas größenwahnsinnig. Dackel eben ...“, sagt Bestehorn. „Er kann auch mal den Macker machen.“ An eine Familie mit Kindern wird Kappa nicht vermittelt.

Deutscher Tierschutzpreis für Henstedt-Ulzburger

Eine gute Nachricht gab es vor kurzem für den Verein Tierschutz Henstedt-Ulzburg, der das Tierheim betreibt. Vom Deutschen Tierschutzbund wurden die Henstedt-Ulzburger mit dem diesjährigen Tierschutzpreis ausgezeichnet. In der Sonderkategorie „Ukrainehilfe“ konnten die Schleswig-Holsteiner mit ihrem Engagement in der Flüchtlingsunterkunft Boostedt punkten. Dort wurden seit Beginn des Krieges in der Ukraine etwa 200 mitgebrachte Tiere versorgt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Tierheim Henstedt-Ulzburg Das Tierheim Henstedt-Ulzburg ist am Kirchweg 124e zu finden. Besuchstermine müssen unter Telefon 04193/91833 abgesprochen werden, es gibt keine allgemeinen Öffnungszeiten. Spenden können in einem kleinen Häuschen im Eingangsbereich abgelegt werden. Gebraucht wird derzeit Nassfutter für Hunde und Katzen. Auch Katzenstreu benötigt die Einrichtung immer. Zurzeit ist das Tierheim voll. Dort sind 14 Hunde, etwa 30 Katzen sowie rund 30 weitere Kleintiere untergebracht.

Flüchtlinge hatten ihre Katzen und Hunde mitgebracht. In Boostedt mussten sie auf Tollwut untersucht und gegebenenfalls dagegen geimpft werden. Zudem gab es unter anderem Leinen und Futter vom Tierschutzverein. Aus einem Zentrum in Odessa wurden fünf Hunde im Tierheim Henstedt-Ulzburg transportiert und von dort zum Teil vermittelt. Philine Bestehorn war bei der Preisverleihung in Berlin und nahm die Auszeichnung entgegen. „Wir freuen uns natürlich, aber wir haben nicht das Gefühl, dass wir so groß geholfen haben“, sagt sie. Für sie und ihr Team sei es selbstverständlich, den Flüchtlingen und ihren Tieren zu helfen.