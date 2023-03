﻿Besitz von Kinderpornografie: 42-Jähriger vor Gericht in Bad Segeberg

Ein 42-Jähriger aus dem Kreis Segeberg ist angeklagt wegen des Besitzes von Kinder- und Jugendpornografie. Die Polizei hat bei ihm mehr als 1800 Bilder gefunden, die Minderjährige in aufreizenden Posen und bei sexuellen Handlungen zeigen sollen. In Bad Segeberg hat nun der Prozess begonnen.

Bad Segeberg. Die Anklage gegen Alexander D. (Name geändert) wiegt schwer: Besitz von Kinder- und jugendpornografischen Schriften. Mehr als 1800 Bilddateien und einige Videos von Minderjährigen in expliziten Posen wurden bei D. in der Wohnung gefunden. Nun muss sich der 42-Jährige wegen der Bilder vor dem Schöffengericht in Bad Segeberg verantworten.

Am 9. September 2021 standen Polizisten mit einem Durchsuchungsbeschluss vor der Tür von Alexander D., er lebte damals in einem Dorf im Amt Itzstedt. Die Ermittler nahmen unter anderem das Mobiltelefon des Beschuldigten mit, einen Laptop und eine Festplatte.

Polizei findet mehr als 1000 kinderpornografische Bilder beim Angeklagten

Dabei fanden die Ermittler mehr als 1800 Bilddateien, davon 1290 Fotos mit kinderpornografischen Darstellungen und mehr als 500 jugendpornografische Bilder, zählte die Staatsanwältin in ihrer Anklageschrift auf. Dazu kommen einige Videos auf der beschlagnahmten Festplatte.

Laut Anklage zeigten die Bilder die Kinder und Jugendlichen nackt oder nur teilweise bekleidet in aufreizenden Posen – die Geschlechtsteile der Jungen und Mädchen im Fokus. Dazu Aufnahmen, die die Kinder und Jugendlichen bei sexuellen Handlungen mit Erwachsenen zeigen sollen – also bei tatsächlichem Geschehen.

Prozess in Bad Segeberg um Besitz von Kinder- und Jugendpornografie

Das kann entscheidend sein bei einer Strafzumessung, sollte sich der Anklagevorwurf bestätigen. Der Besitz kinder- und jugendpornografischer Darstellungen, die „kein tatsächliches oder wirklichkeitsnahes Geschehen“ zeigen, werden laut Strafgesetzbuch mit Freiheitsstrafen zwischen drei Monaten und fünf Jahren bestraft. Beim Besitz von Kinder- und Jugendpornografie mit tatsächlichem Geschehen, beginnt das Strafmaß bei einem Jahr Haft laut Paragraf 184 Strafgesetzbuch. In Extremfällen sind bis zu zehn Jahren Haft möglich. Ein Schöffengericht wie im vorliegenden Fall kann Haftstrafen bis maximal vier Jahren aussprechen.

Zu einem Urteil kam es am Dienstag nicht in Saal 4 am Schöffengericht in Bad Segeberg. Direkt nach der Anklageverlesung zogen sich Staatsanwaltschaft, der vorsitzende Richter Aykut Tuncel, die beiden Schöffen und Verteidiger Dr. Jonas Henning zum Rechtsgespräch zurück.

Prozess unterbrochen: Gericht sieht noch Ermittlungsbedarf

Einen „Deal“ habe es nicht gegeben, sagte Tuncel hinterher. Stattdessen setzte der Richter das Verfahren vorerst aus, der Angeklagte wurde nicht mehr zu den Vorwürfen befragt. Die Verteidigung habe einen Beweisantrag zur Akte gereicht. Die Entscheidungsgrundlage sei bisher unvollständig. „Es muss erst noch ermittelt werden“, befand der Richter. Wann das Verfahren fortgeführt wird, ist offen.