﻿Besitzer will Golfclub Bissenmoor verkaufen

Bad Bramstedt. Schon seit mehreren Monaten ist der Besitzer auf der Suche nach einem Interessenten: Jean Paul Metz will den Golfclub Bissenmoor in Bad Bramstedt verkaufen. Der aus dem Libanon stammende ehemalige Reeder hatte den Club vor gut 13 Jahren gekauft, nun will er nicht mehr: „Ich bin mit 82 Jahren zu alt dafür“, sagte er unserer Redaktion. Außerdem lebe er kaum noch in Deutschland, sei nur ab und an in Bissenmoor. Am liebsten halte er sich in Zypern und Kanada auf, wo auch seine Kinder leben.

Zudem schreibe der Golfclub seit Jahren rote Zahlen, die Metz regelmäßig ausgleichen müsse. Sein Berater Dietmar Doss erklärt: „Der Golfclub hat rund 400 Mitglieder. Damit so ein Club mit 18 Löchern sich rentiert, müsste er aber zwischen 700 und 800 Mitglieder haben.“ Zu Beginn der Corona-Pandemie sei die Zahl der Mitglieder angestiegen, nach Corona aber wieder gesunken. Auch das französische Restaurant „Bellevue“ im Obergeschoss des Clubhauses, das erst 2016 eröffnet wurde, musste gut drei Jahre später, im Februar 2020, schon wieder schließen. Im Clubhaus gibt es jetzt im Erdgeschoss noch das gleichnamige Bistro – auf der Karte stehen allerdings Schnitzel, Currywurst und Pommes. Am Leben erhalten werde der Golfclub laut Doss von drei Sekretärinnen und sechs Mitarbeitern, die den Golfplatz in Ordnung halten. Doch die niedrige Mitgliederzahl ist nicht unbedingt ein gutes Verkaufsargument.

Die Pläne für ein Hotel auf dem Grundstück des Golfclubs Bissenmoor liegen auf Eis

Hingegen wirbt Metz mit Bauland direkt auf dem Golfplatz: Dort ist nämlich schon seit Langem ein großes Golf-Hotel und ein Appartementhaus geplant. Pläne für ein Hotel am Golfplatz gibt es schon, seit der Golf- und Wohnpark im Jahr 2000 erschlossen wurde. Doch erst im Dezember 2016 kam es zur Vertragsunterzeichnung, in der die beiden privaten Investoren Herbert Loesing und Jean Paul Metz sich darin verpflichteten, die Bauleitplanung zu bezahlen. Zwischen acht und zehn Millionen Euro wollten sie in ein Hotel und ein Appartementhaus, links und rechts neben dem Clubhaus, investieren. Die Anteile des damaligen Mit-Besitzers Loesing hatte Metz vor einigen Jahren übernommen. Er ist mittlerweile der alleinige Besitzer des Golfclubs.

Bissenmoor in der Dauerkrise Der Golfplatz Gut Bissenmoor war Anfang der 2000er-Jahre mit dem gleichnamigen Wohnpark entstanden. Die Idee der Investorengruppe: Es sollte ein Wohnquartier für Wohlhabende entstehen. Vor allem Hamburger sollten nach Bad Bramstedt gelockt werden. Die Rechnung ging nie auf. Die Grundstücke waren in den 00er-Jahren fast unverkäuflich, mussten zum Teil erheblich verkleinert werden. Auch der Golfplatz konnte nie wirtschaftlich betrieben werden. Die angestrebte Mitgliederzahl von 800 wurde nicht erreicht, was bereits 2009 zu einer schweren Krise führte. Die Insolvenz der damaligen Betreibergesellschaft konnte nur abgewendet werden, weil der Golfclub Eigenmittel zur Verfügung stellte und die Mitglieder auf die Rückzahlung von Darlehen verzichteten, die sie der Betreibergesellschafter zur Verfügung gestellt hatten. Schließlich kam es zu einem Besitzerwechsel, Jean Paul Metz kaufte die Anlage zunächst mit Herbert Loesing. Danach wurde es ruhig um die Golfanlage, die Probleme blieben aber. Immer wieder gab es Pläne, Hotels zu bauen und das Clubhaus erheblich zu vergrößern. Verwirklicht wurden sie nie.

Doch bauen wolle er nun nicht mehr, sagt Metz. Das überlasse er dem neuen Besitzer in spe. Und solange es den nicht gebe, liege die Hotelplanung auf Eis. Laut seines Beraters Dietmar Doss habe es schon den einen oder anderen Interessenten gegeben, man sei sich aber über den Preis nicht einig geworden. Für wie viel Metz den Golfplatz verkaufen will, wollte er nicht verraten. Aber: „Wir versuchen weiterhin, den Club zu veräußern“, so Doss.