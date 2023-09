Handwerk

Lehrlingswart Joscha Köppen konnte dieses Jahr nur fünf Handwerker in den Gesellenstand erheben.

Nur noch eine Handvoll junger Leute konnte Joscha Köppen, Lehrlingswart der Maler- und Lackierer im Kreis Segeberg, dieses Jahr in den Gesellenstand erheben. Der Nachwuchsmangel macht auch den Verantwortlichen in anderen Branchen zunehmend Sorgen. Was sind die Gründe?

