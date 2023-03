﻿Betriebe im Kreis Segeberg können viele freie Stellen nicht besetzen

Viele freie Stellen, aber kaum Bewerbungen: Etliche Unternehmen auch im Kreis Segeberg stehen laut Agentur für Arbeit vor dem Problem, dass sie keine Beschäftigten finden. „Deshalb sind neue Wege erforderlich“, meint Thomas Kenntemich, Chef der Arbeitsagentur Elmshorn. Was er den Firmenchefs rät.

Bad Segeberg. Wenn Unternehmen freie Stellen schon nicht mit neuem Personal besetzen können, weil es schlicht an Bewerbungen mangelt, dann sollten sie besonderen Wert darauf legen, bereits vorhandene Beschäftigte zu halten und weiterzuentwickeln. Das rät der für die Kreise Segeberg und Pinneberg zuständige Chef der Arbeitsagentur Elmshorn, Thomas Kenntemich, den betroffenen Firmenchefs.

„Wie im Frühjahr üblich, gehen die Arbeitslosenzahlen zurück. Allerdings berichten uns die Betriebe immer häufiger von Vakanzen und fehlenden Bewerbungen“, sagt Kenntemich. Mit ihrem bisherigen Vorgehen könnten viele dieses Problem nicht mehr lösen. Deshalb seien neue Wege erforderlich.

Neben der traditionellen Suche sollten sich die Verantwortlichen verstärkt auf ihre eigenen Leute konzentrieren. „Arbeitsagentur Elmshorn und Jobcenter Kreis Segeberg beraten und unterstützen dabei gerne“, so Kenntemich. Viele Arbeitsplätze könnten derzeit gar nicht oder nur schwer extern besetzt werden. So stagniere der Bestand an gemeldeten sozialversicherungspflichtigen Arbeitsstellen mit 2055 auf einem hohen Niveau.

Weniger Menschen im Kreis Segeberg wurden arbeitslos

Erfreulich sei bei der Betrachtung des Monats März nicht nur, dass die Zahl der Arbeitslosen im Kreis Segeberg gegenüber dem Vormonat auf 7526 (minus 78) zurückgegangen sei. „Auch, dass weniger Menschen als im Vormonat Februar (minus 107) ihren Arbeitsplatz verloren haben, ist für mich ein Indikator für die nun einsetzende Frühjahrsbelebung“, erklärt Kenntemich.

Aktuell seien noch 778 der bei der Arbeitsagentur gemeldeten Ausbildungsplätze unbesetzt, 363 junge Menschen noch auf der Suche.

Thomas Kenntemich unterstrich, dass die Aufnahme einer betrieblichen Ausbildung eine sehr gute Berufswahl sei. „Sie bietet einen hohen Praxisbezug, einen eigenen Verdienst und eine hochwertige Basis für weitere berufliche Entwicklungs- und Karriereperspektiven.“

Appell an Eltern und Lehrkräfte

Er appelliert an die Eltern der Jugendlichen und die Lehrkräfte in den Schulen: „Unterstützen Sie die jungen Menschen bei der Berufswahl, denn gerade durch die Fülle an Möglichkeiten und Informationsquellen sind viele von ihnen überfordert.“

Gleichzeitig erinnerte er die Ausbildungsplatzsuchenden und die Arbeitgeber an die umfangreichen Fördermöglichkeiten der Agenturen vor und während der Ausbildung: von der Einstiegsqualifizierung bis hin zur assistierten Ausbildung. Für junge Leute, Eltern, Lehrkräfte und Arbeitgeber, die mehr wissen möchten, gebe es ein breites Informations-, Beratungs- und Veranstaltungsangebot.