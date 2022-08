Bad Segeberg. Wegen der aktuellen Energiekrise ist Holz als Brennstoff heiß begehrt. Der Preis für Brennholz ist stark gestiegen, viele Händler können gar nicht liefern. Das nutzen Betrüger längst aus. Die Polizei Bad Segeberg warnt vor Fake-Shops, die mit vergleichsweise günstigem Holz werben. Mehrere Geschädigte im Kreis sind bereits auf die Masche hereingefallen und haben Geld verloren.

Bereits im Juli hatte ein 56-Jähriger aus Trappenkamp bei einer angeblichen Holzfirma mit Sitz in Ditzingen bei Stuttgart drei Paletten Hartholzpellets für jeweils 299 Euro bestellt. Nach Eingang der Bestellbestätigung überwies er knapp 900 Euro an ein französisches Konto, schildert Polizeisprecher Lars Brockmann. „Zur Tatzeit lag der reguläre Tagespreis deutlich höher.“

Gestiegene Holzpreise: Betrüger schädigen Käufer aus Segeberg

Eine Palette mit knapp 1000 Kilo also einer Tonne Holz wurde damals bereits für den doppelten Preis gehandelt – und ist seither weiter gestiegen, so Brockmann. Inzwischen liegen Angebote im Internet bei 800 Euro und höher.

Nach der Überweisung des Geldes hörte der Geschädigte nichts mehr von dem angeblichen Händler und stellte dann fest, dass an der angegebenen Anschrift kein Holzhändler ansässig ist, sondern ein Autohaus. „Bei der Kontaktaufnahme mit dem Autohändler stellte sich heraus, dass dieser bereits mehrere Anrufe zum angeblich vor Ort befindlichen Holzshop erhalten habe“, berichtet Brockmann. Zum Angebot des Fakeshops zählten unter anderem Brennholz und Holzpellets.

Falsche Händler locken mit niedrigem Holzpreis

Diesen Monat dann meldete sich ein weiterer Geschädigter bei der Polizei: Ein 52-Jähriger aus Tensfeld hatte Anfang August Brennholz bei einer angeblich in Duisburg geordert. „Zwölf Kubikmeter Brennholz für 530 Euro inklusive Lieferung“, nennt Brockmann das Angebot, das eigentlich schon zu gut klang, um echt zu sein. Ein Kubikmeter Hartholz allein wird heute bereits mit dreistelligen Preisen gehandelt.

Der Mann war im sozialen Netzwerk Facebook auf die Anzeige aufmerksam geworden. Über den Facebook-Messenger und später über Whatsapp wurde eine Anzahlung von 330 Euro vereinbart. Die restliche Zahlung sollte dann bei Lieferung erfolgen.

„Kurz vor der angekündigten Lieferung sollten die ausstehenden 200 Euro entgegen der vorherigen Absprache nicht vor Ort bezahlt, sondern überwiesen werden“, schildert Polizist Brockmann. „Daraufhin wurde der Geschädigte stutzig und wollte vom Kauf zurücktreten.“ Zu spät. Die angekündigte Holzlieferung erfolgte nicht, der Shop ist nicht mehr erreichbar.

Fake-Shops: Betrüger nutzen gestiegene Energiepreise aus

In beiden Fällen erstatteten die Geschädigte Strafanzeige bei der Polizeistation Trappenkamp. Die Ermittlungen führt die Kriminalpolizei Bad Segeberg. Die Polizei warnt nun öffentlich vor Fake-Shops im Internet.

„Dabei handelt es sich um gefälschte Internet-Verkaufsplattformen, die vom Original schwer zu unterscheiden sind“, erklärt Brockmann. Häufig würden namhafte Anbieter imitiert und deren Seiten kopiert, um Seriosität vorzutäuschen.

Zudem locken betrügerische Angebote oft mit sehr günstigen Preisen und machen sich wie in den geschilderten Fällen die steigenden Preise und die Angst vor knappen Gaslieferungen im Winter zunutze. Haben die Kunden dann bestellt und bezahlt, erhalten sie minderwertige oder gar keine Ware. Oftmals agierten die Täter aus dem Ausland – so schienen die Textnachrichten im zweiten Fall aus Tensfeld mit einem Übersetzungsprogramm geschrieben worden zu sein. Das gezahlte Geld ist in der Regel verloren und kann nicht mehr zurückgebucht werden.

Polizei Bad Segeberg rät beim Holzkauf zu Aufmerksamkeit

„Grundsätzlich empfiehlt es sich, bei besonders günstigen Preisen aufmerksam zu werden und die Preise bei anderen Online-Händlern oder vor Ort zu vergleichen“, so Brockmann. „Recherchieren Sie zuerst im Internet, bevor Sie eine Überweisung leisten.“

Auch sollten Käufer nur sichere Zahlungsmethoden verwenden – auf Rechnung oder mit Käuferschutz. Auch wenn mehrere Zahlungsoptionen beworben werden, bliebe im Bestellvorgang oft nur die Option Vorkasse beziehungsweise Sofortüberweisung übrig. Insbesondere bei ausländischen Bankverbindungen eines vorgeblich inländischen Händlers ist Vorsicht geboten. „Aber auch eine deutsche IBAN ist kein Garant für absolute Sicherheit“, betont Brockmann. Im Zweifel sollte von einem Einkauf abgesehen werden.

Falls es dennoch zu einem Kauf gekommen sein sollte bei einem betrügerischen Angebot, rät Brockmann zur Strafanzeige bei der Polizei. Geschädigte sollten sämtliche Unterlagen mitbringen, etwa Kaufvertrag, Bestellbestätigungen oder E-Mails.