﻿Betrug mit falschen Polizisten in Norderstedt: Täter erbeuten Wertsachen im Wert von 12 000 Euro

In Norderstedt erbeuteten Betrüger, die sich als Polizisten ausgaben, Schmuck und Geld in Wert von 12 000 Euro von einer Frau. Eine Haftstrafe nach einem vermeintlichen Unfall der Tochter habe nur mit Geld abgewendet werden können. Wer kann etwas zur Tat sagen?

Norderstedt. Die Betrugsmasche mit falschen Polizisten geht weiter: Eine 78-jährige Frau ist so um Schmuck und Gold im Wert von 12 000 Euro gebracht worden. Die Betrüger täuschten einen Unfall ihrer Tochter vor – ihr drohe die Haft wegen fahrlässiger Tötung, es sei denn, die 78-Jährige bezahle 45 000 Euro.

Am vergangenen Freitag rief bei einer 78-Jährigen in Norderstedt laut Polizei eine weinende und kreischende Frau an – angeblich ihre Tochter. Sie behauptete, einen Unfall mit einem Radfahrer verursacht zu haben, da sie ihm die Vorfahrt genommen habe. Dieser sei bei dem Unfall verstorben.

Bevor die Frau Fragen stellen konnte, übernahm ein angeblicher Polizist das Telefon und bestätigte ihr die Angaben der Tochter. Der falsche Polizist teilte der Seniorin mit, dass ihrer Tochter nun eine Haftstrafe wegen fahrlässiger Tötung drohe – diese könne aber mit einer Zahlung von 45 000 Euro abgewendet werden.

Betrug mit falschen Polizisten in Norderstedt: Zeugen gesucht

Die Frau konnte nicht so viel Bargeld aufbringen, bat aber Schmuck und Gold im Wert von 12 000 Euro an. Im Laufe des Abends übergab sie die Wertsachen einer Frau auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses im Bereich Marktplatz/Rathaustwiete. Erst am Abend, als die echte Tochter sich bei ihrer Mutter meldete, klärte sich die Situation auf.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Die Frau, der die 78-Jährige die Wertsachen übergeben hat, war ungefähr 30 Jahre alt und 1,65 Meter groß. Sie hatte kurze, dunkle Haare und eine Umhängetasche bei sich. Wer Hinweise geben kann, möge sich bei der Kriminalpolizei Norderstedt unter Tel. 040- 528060 melden.