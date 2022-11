Bewaffneter Mann überfällt Tankstelle in Norderstedt

Bei einem bewaffneten Überfall auf eine Tankstelle in Norderstedt hat ein unbekannter Täter einen Betrag in mittlerer dreistelliger Höhe erbeutet.

Norderstedt (dpa/lno). Bei einem bewaffneten Überfall auf eine Tankstelle in Norderstedt hat ein unbekannter Täter einen Betrag in mittlerer dreistelliger Höhe erbeutet. Der dunkel gekleidete Mann habe am Mittwoch im Verkaufsraum der Tankstelle mit einer Handfeuerwaffe einmal in die Luft geschossen und die Angestellte aufgefordert, Geld aus der Kasse herauszugeben, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Das Geld habe der Tatverdächtige in eine schwarze Plastiktüte gesteckt. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief zunächst ergebnislos.

Bei dem Überfall wurde niemand verletzt. Der Täter soll etwa 20 Jahre alt, ungefähr 1,70 Meter groß und schlank gewesen sein. Er war bekleidet mit einer Jeans, einer schwarzen Winterjacke mit Kapuze, einem schwarzen Schal, schwarzen Handschuhen und dunklen Sneakers mit weißer Sohle.

© dpa-infocom, dpa:221124-99-644048/2