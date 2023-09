﻿So geht der WZV gegen falsch befüllte Biotonnen im Kreis Segeberg vor

Groß Niendorf. In Schrittgeschwindigkeit fährt das orangefarbene Auto durch die Straßen von Groß Niendorf, ein Mitarbeiter in neonfarbener Warnkleidung läuft nebenher. Nacheinander öffnet der Mann alle herausgestellten Biotonnen, um Regelbrecher auf frischer Tat zu überführen. Aus manchen Tonnen weht ein übler Geruch heraus, in anderen Behältern winden sich Maden an der Verkleidung entlang. Doch das Problem ist ein anderes – denn Marcel Angerstein und Phil Torkler vom Wege-Zweckverband (WZV) sind auf der Suche nach Menschen, die ihren Müll nicht richtig trennen.

Seit dem 11. September kontrolliert der WZV die rund 65 000 Müllkunden im Kreis Segeberg (außer Norderstedt) systematisch: Zweimal die Woche fährt ein Team aus zwei bis drei Mitarbeitenden ausgewählte Strecken im Kreis Segeberg ab und prüft die Biotonnen auf Fremdstoffe wie Plastik, Papier oder Batterien, bevor sie von der Abfallentsorgung geleert werden.

Kontrollen des Bioabfalls: Viele Verstöße im Kreis Segeberg

Bisher kontrollierte die Müllabfuhr selbst nur stichprobenartig. Das ändert sich: Pro Arbeitstag kann das neue Team knapp 500 Biotonnen kontrollieren. Falsch befüllte Behälter werden markiert und stehen gelassen. Hauptsächlich ist die Kontrolleinheit im ländlichen Bereich unterwegs, weil dort fast noch keine Überprüfungen stattgefunden haben.

„Leider ist die richtige Mülltrennung für manche Menschen im Kreis Segeberg noch immer ein großes Problem“, sagt Kai Wegner, Abteilungsleiter Logistik. „Relativ häufig landet beispielsweise Plastik oder Pappe in der Biotonne und diese Stoffe haben dort nichts zu suchen.“ Grundsätzlich trügen organische Abfälle aus der Küche sowie dem Garten wertvolle Rohstoffe in sich, die durch die professionelle Kompostierung zum Beispiel für die Landwirtschaft nutzbar gemacht werden. Verunreinigungen des Bioabfalls verhindern jedoch eine vernünftige Nutzung des Materials, machen die Anlagen unter Umständen kaputt und kontaminieren das Endprodukt, erklärt Ceyda Oguz von der Abfallwirtschaft.

Rund fünf Prozent aller Biotonnen im Kreis Segeberg falsch befüllt

Die Kontrollen der Biotonnen starten um 6 Uhr morgens, wenn zahlreiche Menschen noch schlafen oder den ersten Kaffee am Frühstückstisch trinken. Marcel Angerstein und Phil Torkler sind an diesem Tag in den Dörfern Borstel, Sülfeld und Groß Niendorf unterwegs. Normalerweise kümmern sich die beiden als Müllfahrer und Müllwerker um die klassische Abfallentsorgung. Nach zweieinhalb Stunden haben sie rund 200 Tonnen durchsucht, Grünzeug hochgehoben und 13 Verstöße dokumentiert. „Bei unseren Kontrollen sind durchschnittlich fünf Prozent der Tonnen falsch befüllt“, sagt Wegner.

So auch bei einem Einfamilienhaus in einer beschaulichen Seitenstraße in Groß Niendorf: Als Angerstein den Deckel hebt, entdeckt er eine Bioplastiktüte. Diese seien einer der häufigsten Fremdstoffe in den Biotonnen. „Entgegen vieler Vermutungen dürfen solche Tüten nicht zu den Bioabfällen, da sie 90 bis 100 Tage brauchen, um sich zu zersetzen und sich auch nicht vollständig auflösen“, so Wegner. Als Ersatz könnten die Kunden Biomülltüten aus Papier verwenden.

Also muss das Team handeln: Tokler springt aus dem Auto und befestigt ein rotes Etikett an der Tonne. So wissen die Verursacher und das Team der Müllabfuhr direkt, dass in dem Bioabfall Störstoffe enthalten sind. Außerdem fotografiert er den Inhalt der Tonne sowie das Etikett, auf dem die Adresse und eine Identifikationsnummer vermerkt sind. Diese Informationen schickt er an die Kollegen in der Verwaltung. Währenddessen läuft sein Partner zum Briefkasten und wirft ein Informationsschreiben über das weitere Vorgehen ein.

Fremdstoffe in Biotonnen insbesondere bei Mehrfamilienhäusern

Dieser Vorfall ist kein Einzelfall. „Ich habe tatsächlich schon alles gesehen“, erzählt Angerstein, der seit 28 Jahren bei dem WZV arbeitet. „Bei der Flüchtlingsunterkunft in Boostedt habe ich zum Beispiel mal einen Laptop im Biomüll gefunden.“ Besonders problematisch sei die Situation in Mehrfamilienhäusern, da die Behälter dort anonym von mehreren Anwohnern befüllt würden.

Bei einem Verstoß haben die Betroffen zwei Möglichkeiten: Entweder sie entfernen die Störstoffe, damit die Biotonne beim nächsten Termin geleert werden kann. Die Müllabfuhr kontrolliert dann nochmal, ob alle Verunreinigungen beseitigt wurden. Alternativ können die Kunden auch eine Sonderleerung als Hausmüll beauftragen. Das wird allerdings teuer: Für die 120-Liter-Tonne fallen laut Abfallgebührensatzung 46,23 Euro an, bei der 1100-Liter-Tonne sind es 83,14 Euro. Bislang haben sich alle WZV-Kunden für die erste Variante entschieden.

