﻿Birga Kreuzaler (CDU) wird Kisdorfer Bürgermeisterin

Kisdorf. Nun ging es doch schneller als gedacht. Die CDU-Spitzenkandidatin Birga Kreuzaler stellt sich zur Wahl als Kisdorfer Bürgermeisterin und hat beste Chance, Amtsinhaber Wolfgang Stolze von der Wählergemeinschaft Kisdorfer Bürger (WKB) abzulösen. Da die CDU über acht Sitze verfügt und FDP-Fraktionschef Jörg Seeger bereits angekündigt hat, dass er und sein Mitstreiter Martin Schäning Birga Kreuzaler unterstützen werden, gilt ihre Wahl als sicher. Die WKB von Stolze verfügt nur über sieben Mandate.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Künftige Kisdorfer Bürgermeisterin setzt auf Dialog

„Die Wähler wollten den Wechsel, mochten offenbar das Durchregieren von Wolfgang Stolze nicht mehr“, vermutet CDU-Vorstandsmitglied und neue Gemeindevertreterin Claudia Stehr. Deshalb seien die Christdemokraten wohl stärkste politische Kraft im Ort geworden. Aber nun wolle man nicht zurückblicken, sondern nach vorne schauen und gemeinsam mit der WKB und der FDP das Dorf voranbringen, künftig einen anderen Ton in der Gemeindevertretung pflegen. Das strebt auch die designierte Bürgermeisterin so an, die bereits den Dialog mit der WKB-Vorsitzenden Doris Möller gesucht hat. „Denn mir ist es wichtig, dass ich das Vertrauen der gesamten Gemeindevertretung genieße“, sagt Birga Kreuzaler.

Birga Kreuzaler hat gute Chancen, neue Kisdorfer Bürgermeisterin zu werden. © Quelle: privat

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die 59-Jährige ist verheiratet, Mutter dreier erwachsener Kinder und bald Oma. Mit ihrem Mann lebt die ehemalige Flugbegleiterin bei der Lufthansa seit 27 Jahren in Kisdorf, engagierte sich viele Jahre in den Elternbeiräten des Kindergartens und der Schule und war in der Kommunalpolitik bereits aktiv, saß auch in der Gemeindevertretung.

Lesen Sie auch

Noch-Amtsinhaber Wolfgang Stolze, auch Amtsvorsteher des Amtes Kisdorf, hatte bis zuletzt gehofft, Bürgermeister in Kisdorf bleiben zu können. Für eine Stellungnahme zur jüngsten Entwicklung und über seine politische Zukunft war er nicht zu erreichen.

KN