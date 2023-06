﻿Blaualgen: Hier sind sämtliche Badestellen gesperrt

Leezen/Bebensee/Neversdorf. Grün gefärbt ist der Neversdorfer See, teilweise schwimmen dicke Algen auf der Oberfläche. Untersuchungen von Wasserproben seitens des Kreises Segeberg haben den Verdacht bestätigt: Es sind Blaualgen (Cyanobakterien). Sämtliche Badestellen am Neversdorfer See sind gesperrt, das bestätigt der Kreis Segeberg am Dienstag. Die betroffenen Gemeinden Leezen, Bebensee und Neversdorf haben ihre Badestellen gekennzeichnet.

„Der See ist sehr grün. Es gab am Montag den ersten Hinweis auf verstärkte Algenbildung am See“, schildert Bebensees Bürgermeister Hans-Joachim Berg. Er habe dies sofort ans Amt Leezen weitergeleitet, dieses informierte wiederum den Kreis Segeberg.

Vermehrte Blaualgenbildung im Neversdorfer See

Am Montag seien Kreismitarbeitende vom Fachdienst Infektionsschutz und umweltbezogener Gesundheitsschutz unterwegs gewesen und hätten von sämtlichen Seen im Kreis Segeberg Wasserproben genommen, um die Badewasserqualität zu prüfen, erklärt Sprecherin Sabrina Müller. Am Neversdorfer See zeige sich an allen vier Badestellen das gleiche Bild: „Es gibt eine vermehrte Entwicklung von Blaualgen.“ Das Ordnungsamt in Leezen sei aufgefordert worden, die Badestellen zu schließen.

Am Neversdorfer See kommt es immer mal wieder zu verstärktem Algenwachstum. Dass der See gesperrt werden musste, liege jedoch schon einige Jahre zurück, sagt Berg. Zunächst sei der See bis zum 23. Juni gesperrt. Je nach Wetterlage und Windrichtung könne schnell auch wieder eine Verbesserung eintreten.

Badestellen in Leezen, Bebensee und Neversdorf mindestens bis 23. Juni 2023 gesperrt

Ob es realistisch ist, dass die Badestellen am Wochenende wieder freigegeben sind, daran zweifeln die Beteiligten. „In den nächsten Tagen ist keine Änderung des Wetters in Sicht“, sagt Constanze Rode, stellvertretende Bürgermeisterin in Leezen. Die Gemeinde hat zwei offizielle Badestellen. Rode geht nicht davon aus, dass der Neversdorfer See bis zum Wochenende wieder sicher zum Baden ist und hofft, dass sich die Menschen an das Badeverbot halten.

Der Kontakt mit Blaualgen kann zu Hautreizungen führen und allergische Reaktionen hervorrufen, warnt das Amt Leezen. Bei Hautkontakt sollten sich Betroffene umgehend abduschen, rät die Gesundheitsbehörde des Kreises Segeberg. Nach Verschlucken einer größeren Menge des Wassers, bei Hautreizungen oder bei Übelkeit nach dem Baden sollte der Arzt aufgesucht werden.

Der Neversdorfer See ist im Kreis Segeberg bisher der einzige von Blaualgen und Badeverbot betroffene See. Die Situation am See werde nun täglich überprüft.

