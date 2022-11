﻿Verzweiflung in Sievershütten Heide: Schon drei Monate ohne WLAN und Festnetz

Sievershütten. Seit mehr als drei Monaten leben die Anwohner in Sievershütten Heide ohne Festnetz und WLAN. Telefoniert werden kann nur noch über ein Mobiltelefon, Home Office ist ohne WLAN nicht möglich. Bei einem starken Gewitter wurde eine Kabelleitung der Telekom beschädigt, die dort das Netz betreibt. Am nächsten Tag wurde dem Telefonanbieter der Schaden gemeldet. Bis jetzt ist dieser noch nicht behoben – 20 Haushalte im Ortsteil Heide sind von dem Netzausfall betroffen. In den Gesichtern der Leidtragen liegt Verzweiflung, Unverständnis und Wut.

Ein Gewitter am 17. August hatte viel Verwüstung in Sievershütten und Umgebung angerichtet – umgestürzte Bäume, vollgelaufene Räume und Feuerwehreinsätze. Außerdem schlug ein Blitz mehrmals in eine Kabelleitung der Telekom ein. Nun sitzen die Bewohner aus Sievershütten Heide seit drei Monate ohne WLAN und Festnetz in ihren Wohnungen und Häusern. "Meine Telefondose ist damals aus der Wand geflogen und der ganze Telefontisch war verkohlt", berichtet Edda Harm. Das Gewitter sei eines der schlimmsten gewesen, an das sie sich erinnern könne. Selbst die Wände hätten gewackelt.

Kein Festnetz, kein WLAN: Auch nach Arbeiten der Techniker bleibt Problem bestehen

Nachdem die Eigentümer und Mieter am nächsten Tag feststellten, dass sowohl das Festnetz als auch das WLAN nicht funktionierten, wendeten sie sich umgehend an den Telefonanbieter. Viel passiert ist seitdem nicht. Zunächst vertröstete die Telekom ihre Kunden Woche für Woche. Ende Oktober kam dann eine bosnische Firma, die die Leitung reparieren sollte. Das hat jedoch nicht vollständig funktioniert. Laut Angaben der Telekom seien noch immer 11 der 20 Haushalte von der Netzstörung betroffen. Trotzdem laufen die Verträge weiter und jeden Monat wird der reguläre Betrag abgebucht.

„Ich fühle mich so hilflos – unser Ortsteil ist ab vom Schuss“, erzählt Helga Gripp. Der Außenbezirk Sievershütten Heide ist rund zweieinhalb Kilometer vom eigentlichen Dorf entfernt. Bislang klärte das Rentnerehepaar Gripp alle Angelegenheiten über das Festnetz, nun mussten sie auf das Mobiltelefon umsteigen. Für die Umleitung der Anrufe vom Festnetz buchte die Telekom für den September zusätzlich 106,80 € ab. Nach Rückfrage erstatte der Netzbetreiber diese aber wieder.

Nicht der erste Zwischenfall mit der Telekom in Sievershütten

Dieser Fall ist nicht der Erste in Sievershütten, bei dem sich die Telekom Zeit bei der Behebung lässt. Als in dem Ort ein Kabel verlegt werden musste, hatte die Gemeinde monatelang auf eine Rückmeldung des Betreibers gewartet. Bürgermeister Stefan Weber würde gerne helfen, weiß aber nicht wie. Er habe selbst keinen festen Ansprechpartner bei dem Unternehmen: „Das Verhalten der Telekom ist äußerst bedenklich, für uns sind sie kein verlässlicher Vertragspartner.“

Ob das Problem zeitnah gelöst wird, ist noch unklar. Seitdem die Techniker am 10. November zum letzten Mal vor Ort waren, gab es keine weiteren Entwicklungen. Ein Sprecher der Telekom entschuldigte sich für die andauernde Netzstörung. Manche Einschlagstellen seien sehr schwer zu erreichen und herauszufinden. Zusätzlich wären zu Beginn der Arbeiten Probleme bei der Dokumentation aufgetreten.

Bei den betroffenen Personen löst das allerdings Unverständnis aus. „Ich begreife nicht, wie es sein kann, dass wir in Deutschland über drei Monate kein WLAN und Festnetz haben. Wir leben doch nicht in einem Entwicklungsland“, sagt Lena Bellmann und schüttelt den Kopf. Zum Teil haben die Anwohner keine Telefonflatrate für das Handy haben und zahlen viel Geld für die täglichen Anrufe. Darauf würden sie vor dem Hintergrund der steigenden Lebensmittel- und Gaspreise gerne verzichten.