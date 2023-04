﻿ Blockade gegen Bürgermeisterin: Politik hält an teurer Heizung fest

Abriss und Neubau

An der B 206 in Bad Segeberg verschwindet ein Stück Feuerwehr-Geschichte

In die Vorfreude mischt sich auch Wehmut. Stück für Stück macht der Abrissbagger derzeit die erste Hälfte des Feuerwehrhauses an der B 206 in Bad Segeberg platt. Schon im nächsten Monat soll dort mit dem Neubau begonnen werden. Wie arrangieren sich die Blauröcke mit einer Großbaustelle?