﻿Blühende Kirschbäume am Stadteingang von Bad Bramstedt

Seit gut einem halben Jahr stehen Tim Britten und Markus Bartels an der Spitze des Bad Bramstedter Bauhofes und haben auch schon sichtbare Zeichen gesetzt – zuletzt am Liethberg. Dort blühen jetzt Kirschbäume – ein schöner Anblick am Stadteingang, der auch einen ernsten Hintergrund hat.

Bad Bramstedt. Vielen Passanten ist es in den letzten Tagen aufgefallen: Am Liethberg stehen an der Böschung auf der Westseite blühende Bäume. Bisher wuchsen dort Gestrüpp sowie einige kranke Buchen und Eichen. „Wir wollen einen schönen Stadteingang damit schaffen“, sagt Bauhofleiter Tim Britten (42). Er und sein Stellvertreter, Markus Bartels (30), wollen nach und nach die Vegetation in der Stadt dem Klimawandel anpassen. Die Kirschbäume sind dazu ein Schritt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Garten- und Landschaftsbauer Bartels erklärt, bei den 15 neuen Bäumen am Liethberg handele es sich um drei verschiedene Zierkirscharten, die nacheinander blühen. Die Tokio-Kirsche blüht zurzeit, die Higan-Kirsche, auch Winterkirsche genannt, kann bei milder Witterung bereits im Dezember Blüten tragen, jedoch spätestens Anfang März, und die Nelkenkirsche trägt ihre rosafarbenen Blüten im Mai. „Dadurch haben wir hier am Liethberg durchgängig viele Wochen lang blühende Bäume“, sagt Markus Bartels.

Nektarreich und insektenfreundlich

Sie seien aber nicht nur schön anzusehen. Die Kirschbäume seien auch besonders nektarreich und somit insektenfreundlich, weiß der Gartenbauer. Und sie könnten längere Zeit Trockenheit vertragen. „Wegen des Klimawandels wird das ein zunehmend wichtiger Aspekt“, so Bartels. Die Buchen und Eichen, die dort vorher standen, hätten bereits Trockenheitsschäden aufgewiesen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ähnlich ist es Ulmen ergangen, die im Gustav-Schatz-Weg stehen. Sie waren zu Beginn der 2000er-Jahre gepflanzt worden, als der Wohnpark Bissenmoor entstand. Nun sollen sie durch trockenheitsresistente Säulenamber ersetzt werden.

Lesen Sie auch

Nach und nach soll so das gesamte Grün in der Stadt auf die gewandelten Bedingungen angepasst werden. Für Bauhofleiter Tim Britten und seinen Stellvertreter Bartels eine große Aufgabe. Britten hatte im November in Bad Bramstedt angefangen, nachdem sein Vorgänger Marcel Müller überraschend gekündigt hatte. Der Kellinghusener ist gelernter Kfz-Mechaniker und hatte, bevor er in Bad Bramstedt anfing, in einer Behindertenwerkstatt gearbeitet, wofür er eine zweite Ausbildung als Fachkraft für Arbeits- und Berufsförderung absolviert hat. In Bad Bramstedt will er nun inklusive Arbeitsplätze auf dem Bauhof schaffen und, wenn möglich, auch in anderen Einrichtungen der Stadt.

„Wir ergänzen uns gut“, findet Markus Bartels, der als Garten- und Landschaftsbauer einen ganz anderen beruflichen Werdegang hat. Er war bisher für die Grünanlagen des Friedrich-Ebert-Krankenhauses in Neumünster zuständig. Als diese Aufgabe in private Hände gelegt wurde, wechselte der Neumünsteraner im vergangenen Jahr nach Bad Bramstedt, was er, wie er sagt, bisher nicht bereut hat.