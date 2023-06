﻿Blunk bleibt in Frauenhand: Heike Machholz ist neue Bürgermeisterin

Blunk. „Das ist jetzt meine letzte Sitzung“, begrüßte Alt-Bürgermeisterin Wiebke Bock die rund 30 Bürger und Bürgerinnen zur konstituierenden Sitzung der neuen Gemeindevertretung am Donnerstag in Blunk. Vor 15 Jahren war Wiebke Bock die erste Frau an der Spitze der Gemeinde gewesen.

D: „Das ist jetzt meine letzte Sitzung“, begrüßte Alt-Bürgermeisterin Wiebke Bock die rund 30 Bürgerinnen und Bürger zur konstituierenden Sitzung der neuen Gemeindevertretung am Donnerstag in Blunk. Bock war vor 15 Jahren die erste Frau an der Spitze der Gemeinde. Nach 30 Jahren in der Gemeindepolitik hört sie auf – die Geschicke der Gemeinde werden weiterhin von einer Frau geführt.

Heike Machholz zur neuen Bürgermeisterin in Blunk gewählt

Heike Machholz wurde von ihrer Fraktion KWG vorgeschlagen und einstimmig gewählt. Sie ist bereits seit 2016 Gemeindevertreterin und somit erfahren. „Ich gehe zuversichtlich in das Amt ein und werde mein Bestes tun“, versprach sie den Bürgern nach ihrer Vereidigung durch den Sitzungsältesten Armin Blankenstein.

Blankenstein ist selbst schon seit 2013 im Geschäft und wurde zum ersten stellvertretenden Bürgermeister wiedergewählt. Da es in Blunk mit der KWG nur eine Wählergemeinschaft gibt, gingen die Wahlen problemlos und einig über die Bühne. Zweite Stellvertreterin der Bürgermeisterin wurde Elena Schulze-Hamann.

