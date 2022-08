﻿Blunker Jugendclub in den Startlöchern für seine Open Air Stoppelfete

Die Plakate hängen, der Bauzaun ist geordert – die Open Air Stoppelfete des Blunker Jugendclubs am 20. August kann starten. Nach langer Corona-Abstinenz ist die Freude vor Ort über das Großevent mit Tradition schon im Vorwege riesig. Und mit Blick auf die Pandemie und ihre Folgen hat der Vorstand Erstaunliches zu berichten.

Blunk. Paul Wurr, der Vorsitzende vom Blunker Jugendclub, hat ordentlich zu tun. Die Vorbereitungen auf die größte Open-Air-Stoppelfete des Jahres im Kreis Segeberg am 20. August sind im vollen Gange. „Wir haben die Genehmigungen von der Polizei und vom Amt Trave-Land erhalten. Wir dürfen endlich wieder feiern“, freut sich der 25-Jährige. Auf der Koppel an der Bahnhofstraße in Richtung Krems II haben in den vergangenen Jahren schon viele Tausend Menschen bis in den nächsten Morgen gefeiert.

Nach der zweijährigen Corona-Pause galt es zunächst, die Plakatwagen zu renovieren. „Wir haben die Wagen komplett mit neuen Grobspanplatten ausgestattet, die dann in unserem Jugendclub-Gelb gestrichen wurden. Anschließend haben wir unsere Schriftzüge mit einem Beamer an die Holzplatten geworfen, die Umrisse nachgezeichnet und ausgemalt, sodass nun maximal groß für die Stoppelfete Werbung gemacht wird“, beschrieb Wurr die zweitägige Gemeinschaftsaktion. Neben den beiden Plakatwagen weisen die Jugendlichen mit 100 weiteren Plakaten, die in den Kreisen Segeberg, Plön und Ostholstein aufgehängt wurden, auf den großen Tag hin, auf den sie seit zwei Jahren gewartet haben.