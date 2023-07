Bluttat von Nützen: Hat der Sohn im Wahn seine Mutter erstochen?

Kiel/Nützen. Mit der Verlesung des Tatvorwurfs hat am Dienstag der Prozess zur Bluttat „Mutter erstochen in Nützen“ begonnen. In Kiel vor Gericht steht der Sohn aus Nützen, ein 57-jährigen Mann, der in der 1300-Einwohner-Gemeinde Nützen (Kreis Segeberg, bei Bad Bramstedt) seine Mutter getötet haben soll. Nach den Worten von Staatsanwältin Ulrike Nötzelmann beging der mutmaßliche Messerstecher aus Nützen den Totschlag an der Mutter im Zustand der Schuldunfähigkeit. Der Sohn, als mutmaßlicher Täter des Tötungsdeliktes, muss mit der dauerhaften Unterbringung in einer psychiatrischen Anstalt rechnen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach der Bluttat von Nützen am 24. Januar wurde der Mann aus Kaltenkirchen vorläufig im Ameos-Klinikum für Forensische Psychiatrie und Psychotherapie in Neustadt untergebracht. Zwei Pfleger begleiteten den Tatverdächtigen zum Prozessauftakt vor dem Kieler Landgericht. Unmittelbar vor Prozess-Beginn der neuntägigen Verhandlung tauschte sich der 57-Jährige Sohn intensiv mit seinem Verteidiger Gerhard Braun aus.

Nützen: Mutter erstochen? Sohn wirkt vor Gericht in Kiel ruhig und gefasst

Der beschuldigte Sohn, der seine Mutter in Nützen laut vorläufigem Gutachten eines Sachverständigen unter dem Einfluss einer Psychose mit Wahnvorstellungen tötete, wirkte am Dienstag vor Gericht in Kiel, im Gespräch mit seinem Rechtsanwalt, ruhig, gefasst und konzentriert. Die Schwurgerichtskammer hatte keine weiteren Sicherheitsvorkehrungen angeordnet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Laut Ermittlungsergebnis zum Tötungsdelikt in Nützen, von Polizei und Staatsanwaltschaft, hatte sich der 57-jährige Sohn vor der Bluttat mit Todesfolge immer tiefer in einen Verfolgungswahn hineingesteigert, fühlte sich von jedermann beobachtet und bedroht. Sein Wahn soll sich auch gegen seine eigene Mutter gerichtet haben, die er am Vorabend der tödlichen Tat gegen 21.30 Uhr in ihrer Wohnung in der Dorfstraße der 1300-Einwohner-Gemeinde Nützen aufsuchte.

Nützen: Mutter (81) erstochen durch Sohn mit Küchenmesser

Mit einem Küchenmesser soll der Sohn am Morgen des 24. Januar die wehrlose 81-jährige Mutter in Nützen angegriffen haben. Zwei Stiche der 20 Zentimeter langen Klinge trafen den Hals. Laut Obduktionsergebnis der Gerichtsmedizin drang ein Stich 18 Zentimeter tief in den Rücken ein und verletzte lebenswichtige Organe. Damit hat der Sohn in Nützen die Mutter erstochen. Das Opfer verblutete.

Dem mutmaßlichen Messerstecher der Nützen-Bluttat wird auch versuchte gefährliche Körperverletzung zum Nachteil eines älteren Bruders vorgeworfen: Am Nachmittag nach dem Tötungsdelikt in Nützen machte sich der 58-jährige Sohn besorgt auf den Weg zu seiner Mutter, die nicht auf seine Anrufe reagierte. An der Haustür wurde der Zeuge mit einem weiteren Küchenmesser mit 15 Zentimetern Klingenlänge angegriffen.

Lesen Sie auch

Messerattacke in Nützen: Bruder ebenfalls angegriffen

Der Bruder konnte dem Messerangriff in Nützen abwehren und blieb unverletzt. Im Gerangel mit dem tatverdächtigem Sohn nahm er dem Angreifer das Messer ab, fixierte den Sohn in Nützen am Boden und alarmierte die Polizei. Die Beamten fanden das Opfer, die erstochene Mutter aus Nützen, blutüberströmt in einem Bett und nahmen den 57-jährigen Sohn fest. Ein Amtsarzt wies ihn in eine psychiatrische Fachklinik ein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Weil der Sachverständige Thomas Bachmann nach Mitteilung der Schwurgerichtskammer beim Prozessauftakt zur Nützen-Bluttat verhindert war, vertagte sich das Gericht in Kiel am Dienstag nach 15-minütiger Verhandlung. In Abwesenheit des Gutachters könne man die Einlassung des beschuldigten Sohns nicht entgegennehmen, erklärte der Vorsitzende Stefan Becker.

Die drei Brüder des angeklagten Sohns aus Nützen sind als Nebenkläger am Prozess beteiligt. Einer von ihnen soll bei seiner Mutter gewohnt haben, zur Tatzeit, als die Mutter in Nützen erstochen wurde, jedoch außer Haus gewesen sein.

Der 57-jährige Sohn hatte nach Rücksprache mit seinem Verteidiger angekündigt, sich bei der Fortsetzung der Verhandlung zum „Tötungsdelikt Nützen“ in Kiel am 15. August umfassend zur Person und zur Sache zu äußern.

KN