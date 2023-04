Feuerwehr konnte Lagerhalle in Boostedt vor den Flammen retten

Handball-Bundesliga

THW Kiel gegen SC Magdeburg – ein episches Duell, das am Sonntag in Kiel (14 Uhr) in die vierte Runde dieser Saison geht. Im Spitzenspiel der Handball-Bundesliga können die Zebras einen großen Schritt in Richtung Meisterschaft machen. Den SCM plagen Personalsorgen, der Trend ist „friend“ der Kieler.