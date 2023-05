Boostedt: Sicherheitseinrichtung verhinderte Einbruch

Boostedt. Unbekannte versuchten in Boostedt, in ein Einfamilienhaus im Stückenredder einzubrechen. Doch zu einem Einbruch kam es nicht, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Nun suchen die Ermittler Zeugen, die die unbekannten Täter im Zeitraum zwischen Dienstag, 16. Mai, um 22 Uhr und Mittwoch, 17. Mai 2023, 12 Uhr beobachtet haben.

Nach ersten Informationen scheiterten die Täter an einer mechanischen Sicherheitseinrichtung der Tür. Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Tatorts beobachtet hat, soll sich bei der Polizei unter Telefon 04101/202-0 oder per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de melden.

