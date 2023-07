A7: Kleiner Lkw brannte zwischen Kaltenkirchen und Bad Bramstedt

Soul, Pop, Funk, Schlager

Simply Red und mehr Tipps für Konzerte in Kiel und der Region ab 7. Juli

Simply Red in der Wunderino-Arena sind zweifellos das Highlight im Kieler Konzertreigen der kommenden Tage. Aber der musikalische Schwerpunkt liegt diesmal ebenso eindeutig am Wochenende in Eckernförde, wo das Publikum am Südstrand drei Tage in Folge ein beeindruckendes Staraufgebot erlebt.