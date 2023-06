﻿Neue Leiterin der Grundschule Hitzhusen setzt auf Teamarbeit

Hitzhusen. Die Grundschule Hitzhusen-Weddelbrook steht ab dem ersten August unter neuer Leitung. Der Wahlausschuss des Schulverbandes Bad Bramstedt hat entschieden, dass Britta Deneke die neue Rektorin werden soll. Nachdem die bisherige Leiterin Annegret Maaß im Sommer 2022 in den Ruhestand verabschiedet worden war, blieb die Stelle unbesetzt – trotz mehrfacher Ausschreibung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die neue Schulleiterin unterrichtet bislang an der Kaltenkirchener Grundschule am Lakweg. Sie lebt mit ihrer Familie in Henstedt-Ulzburg. Lehrer, Schüler und Eltern kennen aber schon das Gesicht der „Neuen“, denn seit drei Wochen ist Britta Deneke bereits an vier Schultagen pro Woche in der Schule präsent. Im Rahmen einer Abordnung arbeitet sie sich ein und übernimmt auch Unterrichtsvertretung.

Neue Schulleiterin in Hitzhusen-Weddelbrook überzeugt mit Ausstrahlung und Mut

„Ich habe täglich 500 Fragen“, berichtet die 44-Jährige: „Ich bin total happy, hier zu sein“, erzählt sie. Die Ruhe auf dem Schulgelände sowie das familiäre, herzliche Miteinander habe sie sofort angesprochen. In Hitzhusen werden derzeit 139 Schüler und Schülerinnen in sieben Schulklassen unterrichtet. Für die aktuelle Stellenausschreibung war die Lehrerin die einzige Bewerberin. „Frau Deneke hat mit ihrer Ausstrahlung überzeugt. Sie hat Mut, möchte an einer Dorfschule etwas bewirken“, berichtet Annegret Mißfeldt, Vorsitzende des Schulleiterwahlausschusses, auf Nachfrage.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für Britta Deneke stimmten offenbar sowohl das Profil der Schule als auch der Zeitpunkt. Ihre beiden Töchter sind nun auf der weiterführenden Schule, deshalb wollte sie sich „beruflich noch mal aus meiner Komfortzone begeben“. Deneke wollte gerne „wirklich eigenständig Schule und Unterricht entwickeln und gestalten“.

Grundschule Hitzhusen soll im Team geleitet werden

Bei der Einarbeitung in Hitzhusen greift sie auf ein „sehr engagiertes, tolles Kollegium“ zurück. Dabei kann sie insbesondere auf die Unterstützung der Konrektorin Inken Schäfer zählen. Schäfer führte seit einem Jahr das Leitungsamt kommissarisch, hatte aber aus persönlichen Gründen selbst davon abgesehen, sich auf den Posten zu bewerben. „Ich steige daher in ein gut funktionierendes System ein“, ist Deneke ihrer Kollegin dankbar.

Das Modell des Leitungsteams soll auch erhalten bleiben. Gemeinsam mit Inken Schäfer will sie sich deswegen künftig das Büro teilen. „Als Schulleiterin habe ich zwar die Fäden in der Hand, aber ich bin nicht die Obrigkeit“, beschreibt sie ihren Führungsstil.

Lesen Sie auch

Auch das Thema Digitalisierung will sie mit dem Kollegium gemeinsam erarbeiten. Der Schulverband hat entsprechend investiert und sogenannte interaktiven Tafeln angeschafft. Drei von sieben Monitore sind bereits installiert. Nun gehe es darum, die moderne Technik sinnvoll im Unterricht einzusetzen, sagt die neue Schulleiterin.

KN