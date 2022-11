﻿Itzstedt und Nahe: Was für und was gegen eine Fusion spricht

Mindestens 853 Ja-Stimmen werden für die Fusion benötigt

Die Einwohnerzahl der beiden Gemeinden ist fast gleich hoch: In Nahe leben 2676 Menschen, in Itzstedt 2636. Die Zahl der Abstimmungsberechtigten beträgt in Nahe 2104 und in Itzstedt 2164. 4268 Menschen können also am Sonntag zwischen 8 und 18 Uhr mit einem Ja oder Nein zur Fusion beider Orte abstimmen. Bürgerentscheide sind gemäß der Gemeindeordnung Schleswig-Holstein im Sinne der Initiatoren entschieden, wenn die Abstimmungsfrage jeweils mehrheitlich mit Ja beantwortet wurde und diese Stimmenmehrheit mindestens 20 Prozent der Stimmberechtigten beträgt. In Itzstedt sind das derzeit 433 und in Nahe 420 Abstimmungsberechtigte.

Pro Gemeinde wurde jeweils ein Abstimmungsbezirk eingerichtet. Die Abstimmungslokale befinden sich im Bürgerhaus Itzstedt und Dörphus Nahe. In Itzstedt besteht der Abstimmungsvorstand aus zehn freiwilligen Helfern, in Nahe sind es acht. Die Abstimmungshandlung endet um 18 Uhr. Unmittelbar danach beginnen die Abstimmungsvorstände, die Stimmzettel auszuzählen. Das Ergebnis wird noch am Abend des Abstimmungstages feststehen und auf der Homepage des Amtes sowie bei KN-online veröffentlicht. Zu den Kosten für die Durchführung des Bürgerentscheids könne das Amt Itzstedt derzeit noch keine genauen Angaben machen.