Der Zusammenschluss der beiden Dörfer Itzstedt und Nahe könnte zum Jahreswechsel 2023/24 Realität werden. In einem Bürgerentscheid in beiden Kommunen können die Wahlberechtigten darüber abstimmen, ob sie die Fusion wollen. Vom Kreis Segeberg gab es grünes Licht für den Bürgerentscheid.

Itzstedt/Nahe. Die Abstimmung über eine mögliche Fusion der Gemeinden Nahe und Itzstedt rückt näher. Die Kommunalaufsicht des Kreises Segeberg hat die von Initiativen in Itzstedt und Nahe eingesammelten Unterschriften im Rahmen des Bürgerbegehrens geprüft und entschieden, dass die Bürgerbegehren geklappt haben und damit die Bürgerentscheide stattfinden können. Innerhalb von drei Monaten, also spätestens im November, müssen die Abstimmungen in beiden Kommunen stattfinden. Diskutiert wird bereits seit Jahren.

In Nahe waren 201 gültige Unterschriften für das Bürgerbegehren nötig, 300 wurden bei der Kommunalaufsicht eingereicht. In Itzstedt sammelten die Initiatoren innerhalb von nicht mal zwei Wochen 296 Unterschriften ein, ebenfalls deutlich mehr, als gebraucht wurden. „Die Bürger wollen endlich abstimmen“, sagt Heiko Ehwald aus Itzstedt. Der Gemeindevertreter der Wählergemeinschaft UBI ist seit langem ein Befürworter der Fusion und hat als Mitglied der Grünen Unterschriften beim Bürgerbegehren eingesammelt. Das Begehren ist der bürokratische Akt vor dem Bürgerentscheid.