﻿Bürgermeister wider Willen, aber für „sein“ Damsdorf macht er es: Gert Jürgens

Damsdorf. Um den Bürgermeisterposten in Damsdorf hat sich niemand gerissen. „Eigentlich wollten wir alle neun nicht“, sagt Gert Jürgens. Nachdem Jürgen Kaack für den Posten nicht mehr zur Verfügung stand und weitere langjährige Gemeindevertreter aufhören wollten, „war ich schwuppdiwupp der Dienstälteste“. Gegen das Votum im Dorf konnte sich Gert Jürgens nicht wehren: 110 von 131 Wählenden haben bei der Kommunalwahl für ihn gestimmt. Die Wahl zum Bürgermeister in der Gemeindevertretung – eine Formsache.

Sein ganzes Leben hat Gert Jürgens in Damsdorf verbracht. Sein Vater hatte einen Bauernhof, den Jürgens älterer Bruder schon in den 1960er-Jahren übernommen hat. Gert Jürgens wurde Bankkaufmann in Bad Segeberg. Inzwischen ist der 64-Jährige in Rente.

Bürgermeister Gert Jürgens wollte nie weg aus Damsdorf

„Es hat mich hier nie weggezogen“, sagt Jürgens. Mit seiner Frau Margret lebt Gert Jürgens auf einem großen Grundstück am Rand von Damsdorf. Auf der Koppel am Haus laufen die drei Pferde seiner Frau. Das Paar ist seit 35 Jahren verheiratet. Auch ihre beiden erwachsenen Kinder leben im Dorf. „Im Herbst werde ich Opa“, freut sich Jürgens.

Der gemütliche Ruhestand muss nun noch warten. Das Baugebiet in Damsdorf muss vermarktet werden. Für die neun Grundstücke gab es 22 Interessenten, erzählt Jürgens. Wegen der gestiegenen Baupreise und Zinsen konnten aber erst zwei Grundstücke verkauft werden. Der Quadratmeterpreis liegt gerade einmal bei 95 Euro, aber die Grundstücke sind mit 800 bis 1000 Quadratmetern recht groß. Jürgens ist trotzdem optimistisch, noch Käufer zu finden.

Das Baugebiet am Ortseingang grenzt an die Landesstraße 68. Mit dem Kreis Segeberg verhandelt die Gemeinde noch erfolglos um eine Temporeduzierung auf 70 km/h an der Zufahrt zum Baugebiet. Das wäre nicht nur sicherer, auch die Lärmschutzwand könnte dann niedriger gebaut werden, meint Jürgens. Bisher muss diese 4,50 Meter hoch werden. Es sind solche Auseinandersetzungen und viele bürokratische Vorschriften, die Jürgens stören. Sonst macht er sich keine Sorgen um seine neue Rolle als Bürgermeister.

Theater, Musik, Feste: Das Dorfhaus ist Gert Jürgens’ Lieblingsplatz in Damsdorf

Ehrenamtlich habe er sich schon immer engagiert. In der Feuerwehr, deren Förderverein, in der plattdeutschen Theatergruppe, seit 2008 in der Gemeindevertretung. „Es macht Spaß. Die Dorfgemeinschaft ist super“, sagt Jürgens. Das Dorfgemeinschaftshaus bei der Feuerwehr gehört zu seinen Lieblingsplätzen.

„Die Damsdorfer sind sehr gesellig, hier feiert der Zehnjährige mit dem 100-Jährigen.“ Das Dorfhaus ist voll, wenn im Januar die plattdeutsche Theatergruppe der Feuerwehr auftritt, die „Fire Gazers“ beim Irischen Abend im März spielen oder im Mai ein kleines lokales Rock-Festival gefeiert wird. Hier gehen Kinder auf Ostereiersuche, werden Familienfeste gefeiert.

Knapp 240 Menschen leben in Damsdorf, man kennt sich. Ein Großteil der Einwohner sei in einer Dorf-Whatsapp-Gruppe vernetzt. Die Kommunikation soll noch besser werden. „Wir denken über die Dorffunk-App nach“, sagt Gert Jürgens. Auch eine Homepage für die Gemeinde steht auf dem Zettel für die nächsten fünf Jahre. Widerstand dagegen ist aus Damsdorf bei der geplanten Erhöhung der Deponie Damsdorf/Tensfeld vom WZV und einer neuen Vergärungsanlage zu erwarten. „Das soll ganz schön stinken“, sagt Jürgens.

Nach seiner Amtszeit möchte Jürgens das Amt dann in jüngere Hände geben. „Ich will nicht mein Leben lang Bürgermeister sein.“

