﻿Wer wird Bürgermeister in Kaltenkirchen? Pinnebergs Erster Stadtrat wirft Hut in den Ring

Kaltenkirchen. Eigentlich wollte Stefan Bohlen seine Kandidatur für den Bürgermeisterposten in Kaltenkirchen erst bekannt geben, wenn er weiß, welche Parteien in Kaltenkirchen ihn unterstützen werden. Seine Vorstellungsrunde hat der 40-jährige Familienvater bereits hinter sich gebracht. Nun wartet er auf Antworten. Da Bohlen in Pinneberg das Hauptamt des Ersten Stadtrats bekleidet, konnte seine Kandidatur jedoch nicht lange geheim gehalten werden.

Am 24. September 2023 wird in Kaltenkirchen ein neuer Bürgermeister gewählt. Neben Stefan Bohlen hat sich noch ein unabhängiger Kandidat beworben. Und auch die SPD ließ schon durchblicken, dass sie demnächst ihren eigenen Bewerber vorstellen werden. Vor wenigen Wochen erst hatte Kaltenkirchens Bürgermeister Hanno Krause (CDU) bekannt gegeben, dass er aus privaten Gründen nach zwei Amtsperioden nicht wieder zur Wahl antreten werde.

Sowohl CDU als auch SPD hatten verkündet, einen Kandidaten aufstellen zu wollen. Mit Stefan Bohlen hat die CDU nun zuerst einen Bewerber in Rennen geschickt. Dabei ist es vor allem Bohlen wichtig, zu betonen, dass er nicht als CDU-Kandidat antreten werde. „Ich möchte ein überparteilicher Bürgermeister sein und hoffe deshalb auch sehr auf die Unterstützung der anderen Parteien in Kaltenkirchen.“ Mit diesen habe er bereits gute Gespräche geführt und hoffe auf ein positives Feedback.

Bohlen ist in Nordfriesland aufgewachsen und hat in Hamburg Public Management studiert. Während des Studiums hat er außerdem eine Ausbildung zum Rettungsassistenten absolviert. Die Liebe zum Rettungsdienst habe er während seines Zivildienstes entdeckt. Seit 2019 ist Bohlen Erster Stadtrat in Pinneberg und somit die zweitwichtigste Person im Rathaus. „Das ist eine spannende Tätigkeit“, sagt Bohlen, der als Stadtrat vor allem die Digitalisierung in Pinneberg vorangetrieben habe.

Bürgermeisterkandidat Stefan Bohlen ist am Sonnabend auf dem Stadtfest in Kaltenkirchen

Nun will Bohlen Bürgermeister werden. Die Stadt Kaltenkirchen gefalle ihm sehr, weil es dort viel umzusetzen gebe. „Zum Beispiel die Gestaltung des Innenstadtbereichs“, sagt der 40-Jährige. Er möchte aber auch zum Abbau der Bürokratie beitragen und zusammen mit Politik und den Bürgern die Stadt „gemeinsam gesund entwickeln“. Als Pinneberger sei er schon häufig in Kaltenkirchen gewesen, unter anderem als Gast der Holstentherme oder zum Shoppen bei Dodenhof. „Als Motorradfahrer kenne ich auch das schöne Umland von Kaltenkirchen“, sagt Bohlen, der neben seinem Bike auch ein E-Auto fährt.

Über seinen Wahlkampf hat sich Stefan Bohlen auch schon Gedanken gemacht. „Ich möchte mich vor allem mit den Menschen austauschen“, sagt er. Deshalb sei ihm ein Haustür-Wahlkampf wichtig. „Nur im persönlichen Gespräch können die Kaltenkirchener erfahren, was für ein Mensch ich bin.“ Am Sonnabend, 24. Juni, will Bohlen sich ab 14 Uhr zum ersten Mal den Menschen auf dem Stadtfest offiziell in lockerer Atmosphäre vorstellen. Bis 31. Juli können noch Bewerbungen für eine Kandidatur eingereicht werden.

