﻿Heidmühlen: Kampfabstimmung um den Bürgermeister-Posten

Heidmühlen. 33 Jahre und zwei Monate – so lange hatte Geert Uwe Carstensen (CDU) das Bürgermeister-Amt in Heidmühlen inne. Bereits vor der Kommunalwahl 2023 hatte er angekündigt, nicht für eine weitere Wahlzeit zur Verfügung zu stehen. Am Montag wurde Carstensen nun verabschiedet.

Sein Nachfolger wurde bei der konstituierenden Sitzung der neuen Gemeindevertretung in Heidmühlen gewählt. Eindeutige Mehrheitsverhältnisse gibt es nicht nach der Kommunalwahl in Heidmühlen: Neben der CDU mit vier Mandaten und der Wählergemeinschaft Heidmühlen (WGH) mit drei Sitzen hatte auch die Junge Initiative für Heidmühlen (JIH) zwei Plätze in der neuen Gemeindevertretung errungen.

Geheime Abstimmung bei der Bürgermeisterwahl

Die JIH hatte also die entscheidenden Stimmen: Die WGH hatte Heiko Neumann vorgeschlagen, die CDU schickte Michael Strate ins Rennen. Gleichzeitig wurde die geheime Wahl beantragt. Dabei setzte sich mit sechs zu drei Stimmen Michael Strate durch. Der 52-Jährige ist der neue Bürgermeister von Heidmühlen.

Strate ist gebürtiger Heidmühlener. Der Steuerberater ist bereits seit 25 Jahren im Gemeinderat tätig. Er ist verheiratet, hat drei Söhne und engagiert sich als Gruppenführer bei der Freiwilligen Feuerwehr.

Das neue Bürgermeister-Team in Heidmühlen: Bürgermeister Michael Strate (Mitte) und seine beiden Stellvertreter Heiko Neumann (li.) und Mirko Lubbe. © Quelle: Klaus J. Harm

Offen und einstimmig wurden Strates Stellvertreter gewählt: Erster Stellvertreter ist Heiko Neumann, (WGH), zweiter Stellvertreter ist Mirko Lubbe (JIH). Auch die drei Ausschüsse wurden einvernehmlich und fraktionsübergreifend besetzt.

So geht es weiter in Heidmühlen

Wie geht es nun weiter? „Wir wollen erst einmal unsere neuen Gemeinderatsmitglieder auf den Stand der Dinge bringen und dann zusammen eine Bestandsaufnahme machen“, sagte Strate nach der Wahl Aktuell sei man dabei, drei neue Brunnenlöcher niederzubringen und auch eine Tiefenwasserpumpe zur Versorgung mit Löschwasser zu beschaffen. Heidmühlen sei eben durch seine zentrale Lage am Segeberger Forst der ideale Versorgungspunkt für Tanklöschfahrzeuge bei eventuellen Waldbränden.

Auch für den Fall eines Stromausfälle will man gerüstet sein und ist bereits in der Beschaffungsphase für ein größeres Notstromaggregat. „Das wird so etwas über 30 000 Euro kosten“, schätzt der neue Bürgermeister. Das sei kein Problem, die Gemeinde sei finanziell gut aufgestellt. So konnte am Montag auch noch eine Erzieherin für den Kindergarten eingestellt werden.

Altbürgermeister Carstensen bedankte sich in seiner Abschiedsrede für 33 Jahre vertrauensvolle Zusammenarbeit und war stolz auf die Wahlbeteiligung vom 63,1 Prozent, eine der höchsten im Kreis. Außerdem verabschiedet wurden die Gemeindevertreter Hans Hinrich Pohlmann und Jessica Schneider.

