﻿Trappenkamp: Harald Krille einstimmig als Bürgermeister wiedergewählt

Seit der Kommunalwahl sitzt auch wieder die CDU mit in der Gemeindevertretung in Trappenkamp mit sechs Frauen und Männern. Die SPD mit Bürgermeister Harald Krille hat mit 13 Sitzen weiterhin eine komfortable Mehrheit. Die Aufgaben wurden neu verteilt bei der konstituierenden Sitzung.

Trappenkamp. Harald Krille (SPD) tritt seine vierte Amtszeit als Bürgermeister in Trappenkamp an. Einstimmig wurde er am Donnerstagabend als Bürgermeister bestätigt – auch von den neuen Vertreterinnen und Vertretern der CDU. Die Christdemokraten sind seit Langem erstmals wieder in der Kommunalpolitik in Trappenkamp aktiv, konnten bei der Kommunalwahl sechs Mandate von 19 über die Liste erreichen.