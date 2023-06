﻿Wechsel in Wiemersdorf: Angela Kruppa wird Bürgermeisterin

Wiemersdorf. Viele Menschen hatten es schon vermutet, jetzt steht es fest: Angela Kruppa von der Kommunalen Bürgervereinigung (KBV) ist neue Bürgermeisterin in Wiemersdorf. Nach zwei Wahlperioden folgt die 59-Jährige auf Gerd Sick, der nicht mehr für das Amt kandidiert hatte.

Eine große Überraschung ist die Besetzung der Spitzenposten in Wiemersdorf nicht: In diesem Jahr war die KBV dort als einzige Fraktion zur Wahl angetreten und hatte die Personalien im Vorwege abgesprochen. Auch die beiden Stellvertreterposten wurden einstimmig gewählt. Der 54-jährige Jens Kruppa, Cousin von Angela Kruppas Mann, ist erster Stellvertreter, Merle Schwab (34) tritt das Amt der zweiten Bürgermeisterin an.

Angela Kruppa ist keine Unbekannte in Wiemersdorf

„Ich freue mich auf die neue Aufgabe“, sagt Angela Kruppa nach ihrer Wahl. In der Gemeindevertretung ist die zweifache Mutter keine Unbekannte: Vor zehn Jahren war sie von ihrem Vorgänger Gerd Sick zunächst als bürgerliches Mitglied für die Gemeindevertretung gewonnen worden, fünf Jahre später als Gemeindevertreterin. Hauptberuflich arbeitet sie in einer Tierarztpraxis in Bad Bramstedt.

Direkt zu ihrem Start führt Angela Kruppa eine neue Bürgersprechstunde ein, die an jedem ersten Donnerstag im Monat von 18 bis 19 Uhr im Markttreff stattfindet. „Es gibt Menschen, die ihre Anliegen nicht so gerne vor einer größeren Runde in den Sitzungen der Gemeindevertretung vortragen“, erzählt die Bürgermeisterin. Diesen Menschen wolle sie einen Raum bieten.

Kommunalwahl: Bauprojekt auf L319 für Herbst geplant

Gemeinsam mit ihrem Team möchte die Wiemersdorferin außerdem Projekte zum Abschluss bringen. Beispielsweise hofft Kruppa, dass im Herbst der Bau des kombinierten Geh-Radwegs auf der L319 zwischen der Gärtnerstraße und der Einmündung Bahnhofstraße beginnt. Hierfür hat das Land Fördergeld in Höhe von rund 250 000 Euro zugesagt.

In der neuen Gemeindevertretung sitzen: Angela Kruppa, Jens Kruppa, Raphael Captuller, Frank Mielewski, Jan Martens, Christian Schäfer, Gerd Sick, Sebastian Steffen, Merle Schwab, Andreas Elser, Kurt Böttjer, Annika Hinzmann und Frank Starrost. Den Planungs- und Maßnahmenausschuss leitet Jan Martens, den Finanzausschuss Frank Mielewski und den Vorsitz für den Kulturausschuss übernimmt Merle Schwab.

