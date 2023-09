﻿Bürgermeisterwahl in Kaltenkirchen live: Aktuelles zur Abstimmung am Sonntag

Kaltenkirchen. 18 037 Bürgerinnen und Bürger haben am Sonntag die Wahl: Drei Kandidaten treten zur Bürgermeisterwahl in Kaltenkirchen an. Zur Abstimmung stehen Stefan Bohlen (CDU), Frank Günter (Pro-Kaki) und Kolja Olef (SPD).

Wer von ihnen wird in Kaltenkirchen neuer Bürgermeister? Hier im Liveblog erhalten Sie am Sonntag, 24. September 2023, aktuelle Entwicklungen zur Bürgermeisterwahl in Kaltenkirchen kompakt zusammengefasst. Am Abend liefern wir Ihnen hier das Ergebnis der Bürgermeisterwahl in Kaltenkirchen 2023.

Im Wahlbezirk 3 (Schule am Lakweg) steht zudem eine Wiederholungswahl an: 1380 Wahlberechtige können dort am Sonntag über die Zusammensetzung der Stadtvertretung entscheiden.

Bürgermeisterwahl Kaltenkirchen im Liveblog: Aktuelle Entwicklungen der Wahl in Kaltenkirchen kompakt

Öffnungszeiten der Wahllokale in Kaltenkirchen und Dauer der Auszählung

Wie lange kann in Kaltenkirchen ein neuer Bürgermeister gewählt werden? Die Wahllokale in Kaltenkirchen sind zur Bürgermeisterwahl am Sonntag, 24. September 2023, von 8 bis 18 Uhr geöffnet.

Wann steht das Wahlergebnis der Bürgermeisterwahl in Kaltenkirchen fest? Nachdem um 18 Uhr die Wahllokale in Kaltenkirchen schließen, werden die abgegebenen Stimmen ausgezählt. Der Zeitpunkt der Bekanntgabe hängt von der Dauer hängt vom Verlauf der Zählung ab. Hier am Abend im Liveblog wird das aktuelle Ergebnis der Bürgermeisterwahl veröffentlicht, sobald es bekannt ist.

Wer wird der Gewinner der Bürgermeisterwahl in Kaltenkirchen? Wer als Kandidat mehr als die Hälfte der Stimmen erhält, hat die Bürgermeisterwahl in Kaltenkirchen gewonnen. Sollte am Sonntag keiner der drei antretenden Kandidaten mehr als 50 Prozent der Stimmen erhalten, wird es am 8. Oktober 2023 eine Stichwahl zwischen den beiden Kandidaten geben, die die meisten Stimmen erhalten haben.

