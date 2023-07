﻿Bürgermeisterkandiaten ignorieren AfD – Pro-Kaki hat eigene Pläne

Kaltenkirchen. Die Linke in Kaltenkirchen ist enttäuscht. Wie der einzige Stadtvertreter der fraktionslosen Linken, Sven Brunckhorst, berichtet, habe der CDU-Bürgermeisterkandidat Stefan Bohlen noch kein Interesse an der Linken gezeigt. Und das, obwohl er selbst behauptete, sich bei allen Parteien vorgestellt zu haben.

„Daher haben wir aktuell leider keinen persönlichen sowie inhaltlichen Vergleich zwischen den beiden Kandidaten“, so Brunckhorst. Der SPD-Kandidat Kolja Olef habe Die Linke hingegen zu einem Kennenlerntreffen eingeladen. „Dieser Einladung sind wir sehr gerne gefolgt und hatten ein sehr informatives und atmosphärisch angenehmes Treffen.“ Brunckhorst betont, dass auch Die Linke sehr interessiert daran sei, mit wem sie in Zukunft zusammenarbeiten werde.

Wahl in Kaltenkirchen: Bohlen und Olef haben kein Interesse an der AfD

Doch Bohlen hat bisher nicht nur Die Linke verschmäht. Auch an der AfD zeigt er kein Interesse. Und das sehr deutlich, wie AfD-Fraktionssprecher Julian Flack unserer Redaktion berichtet: „Ich habe bei Herrn Bohlen freundlich angefragt, ob er sich auch bei uns vorstellen möchte, und das hat er abgelehnt“, so Flack. Bohlen sei nicht an einem Gespräch interessiert gewesen. Auch vom SPD-Kandidaten Kolja Olef habe Flack noch nichts vernommen: „Aber der hat seine Kandidatur ja auch erst vor wenigen Tagen bekannt gegeben.“

Die AfD wolle aber gesprächsbereit bleiben, für beide Kandidaten. „Kaltenkirchen ist nicht so groß, da läuft man sich ja bestimmt mal über den Weg“, sagt Flack. Als Fraktion mit vier Sitzen in der Stadtvertretung habe die AfD ebenfalls ein Interesse daran, zu erfahren, was die Kandidaten mit der Stadt so vorhaben.

Kolja Olef (54) wird von der SPD als Bürgermeisterkandidat in Kaltenkirchen nominiert. Fraktionschefin Susanne Steenbuck (links) und Ortsvorsitzende Juliane Marauska halten Olef für kompetent und glaubwürdig. © Quelle: privat

„Die AfD ist in meinen Augen eine Partei, die gegen die demokratischen Werte arbeitet, deshalb kommt ein Gespräch für mich nicht infrage“, sagt Stefan Bohlen unserer Redaktion auf Nachfrage: „Ich respektiere, dass sie demokratisch gewählt wurden, aber deren Überzeugungen stimmen mit meinen nicht überein.“ Auf Die Linke angesprochen, erklärte Bohlen: „Mit denen kann ich gerne noch einen Termin vereinbaren.“ Bisher habe er sich auf die größeren Fraktionen konzentriert. Allerdings hatte Bohlen sich auch schon bei der ebenfalls fraktionslosen FDP vorgestellt.

Der SPD-Kandidat Kolja Olef will ebenfalls von einem Treffen mit der AfD absehen. „Ich lege keinen Wert auf deren Unterstützung“, sagt Olef. Sein Besuch bei der Linken sei hingegen „naheliegend und wichtig“ gewesen. Was Olef allerdings bedauert: „Ich wollte mich auch bei der CDU vorstellen und habe Terminvorschläge gemacht“, so der 54-Jährige: „Aber von Seiten der CDU scheint es bisher noch kein Interesse zu geben.“ Die SPD hatte den CDU-Kandidaten Bohlen empfangen.

Die Pro-Kaki-Fraktion hat mittlerweile schon beide Kandidaten kennengelernt – und beiden die Fähigkeit zugesprochen, Bürgermeister werden zu können. „Wir haben aber aktuell beschlossen, keinen der beiden zu unterstützen“, sagt Fraktionssprecher Michael Flach. Der Grund: Pro-Kaki wolle höchstwahrscheinlich in der kommenden Woche einen eigenen, und damit den dritten, Kandidaten ins Rennen schicken. Den Namen wollte Flach noch nicht bekannt geben, ein Beschluss seiner Fraktion stehe auch noch aus. Nur so viel ließ Flach schon durchblicken: Der potenzielle Kandidat sei kein Unbekannter. Er kommt demnach aller Wahrscheinlichkeit aus Kaltenkirchen – und womöglich sogar aus den Reihen der Wählergemeinschaft.

KN