﻿Endspurt im Rennen ums Bürgermeisteramt: Wie ungleich ist der Kampf?

Kaltenkirchen. Nur noch wenige Tage, dann wird in Kaltenkirchen ein neuer Bürgermeister gewählt. Am kommenden Sonntag, 24. September, dürfen 18 037 Bürgerinnen und Bürger ihre Stimme für einen der drei Kandidaten abgeben. Sollte an diesem Abend keiner der drei mehr als 50 Prozent der Stimmen erhalten, wird es am 8. Oktober eine Stichwahl zwischen den beiden Kandidaten geben, die die meisten Stimmen erhalten haben.

Zur Wahl stehen der Kaltenkirchener Frank Günter (56), der von der Wählergemeinschaft Pro-Kaki ins Rennen geschickt wurde, der Hamburger Kolja Olef (54), den die SPD nominiert hat, und Stefan Bohlen (40), ebenfalls in Hamburg wohnhaft, der von der CDU unterstützt wird. Alle drei waren in den vergangenen Monaten auf diversen Veranstaltungen in Kaltenkirchen unterwegs, haben eigene Aktionen gestartet, an Ständen Werbung gemacht, sich Triells gestellt und teilweise auch an Haustüren geklingelt.

Kommunalaufsicht kritisiert Shuttle-Service von CDU-Kandidat

Doch es gibt Unterschiede in finanzieller Ausstattung und Unterstützung beim Wahlkampf der drei Kandidaten. Stefan Bohlen betreibt einen sehr regen Wahlkampf, ist fast täglich in Kaltenkirchen unterwegs und hat mit dem CDU-Ortsverband sowie dem CDU-Kreisverband starke – auch finanzielle – Unterstützung. Der CDU-Kreisverband hat Bohlen sogar für die Dauer des Wahlkampfes einen bezahlten Helfer in Person von Julius Gippe an die Seite gestellt. Gippe ist Mitarbeiter der CDU-Kreisgeschäftsstelle. „Wir unterstützen alle unsere Ortsverbände bei Wahlen, so auch bei der Bürgermeisterwahl in Kaltenkirchen“, sagt Ole Plambeck, Vorsitzender des CDU-Kreisvorstands. Finanziell werde Bohlen durch Spenden unterstützt, die sowohl vom Kreisverband als auch vom CDU-Ortsverband gesammelt werden.

SPD-Kandidat Olef wird hauptsächlich vom SPD-Ortsverein finanziert. „Wir haben auch Mittel beim SPD-Kreisverband beantragt, aber noch nichts erhalten“, sagt Tina Huskobla, stellvertretende Vorsitzende des SPD-Ortsvereins, die Olef zusammen mit einem Team ehrenamtlich unterstützt. Auf Spenden von Unternehmen will Olef verzichten: „Damit wahre ich meine Unabhängigkeit“, sagt der Kandidat. Mindestens 5000 Euro müsse man für einen Wahlkampf einplanen, sagt Huskobla. Das könne aber auch noch viel teurer werden, wenn Aufgaben zum Beispiel an Agenturen vergeben werden. „Wir machen alles selbst“, sagt sie.

Frank Günter von Pro-Kaki finanziert seinen Wahlkampf in Teilen aus eigener Tasche, wird aber auch von seiner Wählergemeinschaft finanziell unterstützt. „Wir haben natürlich nicht so viele Mittel, da wir keinen Kreis- oder Landesverband im Rücken haben“, sagt Günter. Große Anzeigen in Zeitungen könne er sich nicht leisten. „Ich versuche, meinen finanziellen Nachteil mit Ehrgeiz zu kompensieren“, sagt der 56-Jährige.

Kandidat Bohlen lässt sich auch von lokalen Unternehmen sponsern. So hatte der CDU-Kandidat vor Kurzem erst veröffentlicht, dass er zusammen mit dem Kaltenkirchener Unternehmen Opel Fischer einen Shuttle-Service am Wahlsonntag anbietet. Er selbst wollte sich auch ans Steuer setzen und Senioren sowie nicht-mobile Bürger und Bürgerinnen zu den Wahllokalen fahren. Doch dem machte nun die Kommunalaufsicht einen Strich durch die Rechnung.

Bürgermeisterwahl Kaltenkirchen: Beeinflussung durch Plakat vom Gymnasium?

In einem Schreiben an die drei Kandidaten heißt es vom Innenministerium: „Ein Shuttle zum Wahllokal, bei dem auch der Kandidat selber am Steuer sitzen und die Wählerinnen und Wähler eventuell auch in das Wahllokal begleiten wird, kann im Rahmen der Wahlprüfung durchaus als eine Unregelmäßigkeit bei der Wahlhandlung (Wahlbeeinflussung) angesehen werden.“ Die Stadtverwaltung hatte daraufhin den Kandidaten davon abgeraten, Wähler und Wählerinnen persönlich in ein Wahllokal zu fahren.

Ungleiche Darstellung der drei Bürgermeister-Kandidaten: Dieses Plakat sorgte für Unmut. © Quelle: privat

Auf Nachfrage informierte Stefan Bohlen, dass er aufgrund des Schreibens auf persönliche Fahrten verzichten wolle. Den Shuttle-Service biete er aber weiterhin an: „Da fahren ja ehrenamtliche Helfer und Helferinnen, die auch nicht Mitglieder einer Partei sind“, sagt Bohlen. Das betrachte er auch nicht als Wahlbeeinflussung. Mit der Verwaltung habe er außerdem abgesprochen, dass der Shuttle-Service bestehen bleiben könne, nur eben ohne ihn selbst.

Mindestens ein kleines „Geschmäckle“ hatte auch die Verbreitung eines Plakats zur Podiumsdiskussion mit den drei Kandidaten, die vom Gymnasium Kaltenkirchen vor gut zwei Wochen veranstaltet wurde. Auf dem Plakat waren alle drei Kandidaten abgebildet: Stefan Bohlen groß, mit Händen in der Hüfte in der Mitte, die anderen beiden klein, in Porträtform jeweils rechts und links daneben. Dass CDU-Ortsvorsitzender Hauke von Essen stellvertretender Vorsitzender vom Förderverein des Gymnasiums ist, hätte gewisse Schlussfolgerungen zulassen können. Laut Aussage der Schulleitung seien es aber Schüler gewesen, die das Plakat gestaltet hatten. Kandidat Günter fand die Plakat-Aktion „mehr als fragwürdig“, Olef war von dem Plakat „nicht sonderlich begeistert“.

KN