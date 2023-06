﻿„Bunny-Village“ Neuengörs: Silke Rank rettet kranke und ungewollte Kaninchen

Neuengörs. Nike hat großes Glück. Gemeinsam mit ihrem Bruder Mika lebt das Kaninchen in einer großen Hütte mit Außengehege und vielen Ecken zum Spielen oder Rasten. Doch das war nicht immer so. Silke Rank hat das Geschwisterpaar aus einer Schlachtzucht in Niedersachsen gerettet. Dort wurden sie in einem dreckigen, viel zu kleinen Käfig gehalten, waren abgemagert, hatten Milbenbefall und entzündeten Ohren. Viele Bewohner des „Bunny-Villages“ haben eine schlimme Leidensgeschichte hinter sich – in Neuengörs schenkt die 56-Jährige ihnen ein neues Leben.

„Leider werden Kaninchen oftmals nur angeschafft, weil sie süß und billig sind“, sagt Silke Rank. Niemand in der Familie sei sich dann der wirklichen Arbeit bewusst. „Sobald die Kinder das Interesse an den Langohren verlieren oder die erste Tierarztrechnung ansteht, versuchen manche Familien die Tiere wieder loszuwerden.“ Deshalb betreibt die gelernte Lehrerin seit 2004 eine private und selbstfinanzierte Pflegestelle und Auffangstation für kranke sowie verwahrloste Kaninchen. Diese ehrenamtliche Arbeit ist längst zu einem Vollzeitjob geworden.

200 Tiere wurden bisher im „Bunny-Village“ aufgepäppelt

In den 18 Jahren hat sie knapp 200 Tieren einen glücklichen Lebensabend beschert, zurzeit leben 16 Tiere im „Bunny-Village.“ Dafür hat die 56-Jährige den heimischen Garten mit verschiedenen Ställen und Gehegen zu einem Kaninchenparadies umgebaut. Überall liegt frisches Fressen aus, es gibt Spielzeug und vor allem ausreichend Platz. Besonders kranke Tiere leben mit ihr im Haus in verschiedenen Räumen. 

Häufig sei es für Außenstehende gar nicht einfach, festzustellen, ob es einem Kaninchen schlecht geht. „Die Schlappohren leiden stumm“, erklärt die Tierschützerin. „Der Großteil meiner Schützlinge wäre zeitnah gestorben, wenn ich mich nicht gekümmert hätte.“ Manche sind herzkrank, andere gelähmt und wieder andere haben chronisch tränende Augen.

Alle sind auf ganz unterschiedliche Weise nach Neuengörs gekommen. Mal ist Silke Rank über eine Kleinanzeige auf sie aufmerksam geworden. Teilweise haben sich die Familien selbst beim „Bunny-Village“ gemeldet oder die Lehrin wurde auf dramatischen Zuständen hingewiesen.

Tierschutz in Neuengörs: Silke Rank zahlt 300 Euro im Monat für den Tierarzt

Von morgens bis spätabends kümmert sich die Lehrerin um ihre Schützlinge – füttert sie, gibt Medikamente, geht mit ihnen zum Tierarzt, sammelt Grünzeug für sie in der Natur, putzt und kümmert sich um die Schmutzwäsche. „Die kranken Kaninchen in meinem Haus sind natürlich nicht stubenrein, deshalb habe ich Tücher unterlegt, die ich reinigen muss.“ Urlaub kann sie nur in Ausnahmefällen nehmen.

Silkes Ehrenamt kostet nicht nur viel Zeit, es ist auch sehr teuer. Mindestens einmal pro Woche muss sie mit einem der Tiere zum Tierarzt, monatlich zahlt sie dafür rund 300 Euro. Dazu kommen die Kosten für das Futter. Im Winter, wenn sie kein Grünzeug sammeln kann, sind das knapp 1000 Euro im Monat. Mithilfe von Spenden und Patenschaften versucht sie sich über Wasser zu halten. „Natürlich ist das alles sehr anstrengend und zeitaufwendig, aber mein Leben ist nun einmal der Tierschutz“, sagt die 56-Jährige. „Der Mensch richtet so viel Unheil in der Tierwelt an und ich will es ein bisschen wieder gut machen.“

„Bunny-Village“: Liebe für Kaninchen fing klein an

Angefangen hat Silkes Leidenschaft ganz normal mit zwei Kaninchen, die sie sich vor 20 Jahren kaufte. Nur wenige Monate später entdeckte sie in einem Zoogeschäft einen offensichtlich kranken und viel zu kleinen Zwergwidder. Das Kaninchen ging ihr nicht mehr aus dem Kopf, also kehrte sie nach ein paar Tagen zurück und wollte es kaufen. „Schlappi“ war allerdings nicht mehr vor Ort, denn er sollte „abgeschafft“ werden. Mit viel Überredungskunst konnte sie den Zwergwidder doch mitnehmen, ging zum Tierarzt und päppelte ihn auf. Er überstand die Lungenentzündung und lebte noch 10 glückliche Jahre im „Bunny-Village“.

„Ich wünsche mir, dass sich die Menschen mehr Gedanken vor dem Kauf eines Kaninchens machen“, mahnt Silke Rank. Auch in Coronapandemie hätten sich zahlreiche Familien ein Langohr nach Hause geholt. „Jetzt landen die ersten davon im Tierheim oder auf der Straße.“ Wer den Aufwand und die Kosten für ein Kaninchen nicht leisten könne, müsse sich das ehrlich eingestehen. Immerhin gehe es um das Leben eines Tiers mit Gefühlen, Schmerzen und Hunger.

