﻿Buschmesser-Räuber von Bad Bramstedt steht vor Gericht

Der Schock bei den Verkäuferinnen war groß, die Beute gering. Im Januar hatte ein Mann in Bad Bramstedt mit einem Buschmesser die Mitarbeiterinnen eines Bekleidungsgeschäftes bedroht und den Kasseninhalt geraubt. Doch er kam nicht weit und steht nun vor Gericht.

Bad Bramstedt. Am 14. Januar 2023, ein Sonnabend, stand plötzlich ein Mann in der Filiale von Ernsting’s Family am Lohstücker Weg, bedrohte die beiden Verkäuferinnen mit einem Buschmesser und floh mit 228 Euro. Die Polizei konnte den Mann schnell identifizieren, schon kurze Zeit später schnappten die Handschellen zu. In der kommenden Woche muss er sich 58-Jährige vor dem Landgericht Kiel verantworten.