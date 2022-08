400 Stände waren gebucht, aber nur gut 300 beim BVV-Flohmarkt in Bad Bramstedt besetzt. Der guten Stimmung und dem Umsatz tat das keinen Abbruch. Die Verkäufer und Kunden waren weitgehend zufrieden.

Bad Bramstedt. Sandra Flamm hält für ihre Freundin den Spiegel, als die ein Oberteil anprobiert. „Es ist ja nicht so, dass man nichts anzuziehen hat“, lacht sie; aber das Angebot an gebrauchter Kleidung inspiziert sie sorgfältig. Eine Mütze, Badeschuhe und ein Spiel „fürs Kind“ hat sie schon eingekauft, jetzt würde sie gern noch etwas für sich finden. „Das ist schön“, lautet Sandra Flamms Urteil über den Bad Bramstedter Flohmarkt. Sie ist zum ersten Mal hier, sie wohnt erst seit knapp einem Jahr in der Stadt.

Martina Körner, die Frau hinter den Tischen voller Kleider, steht schon seit 29 Jahren auf dem Bad Bramstedter Flohmarkt. Sie kommt immer extra aus Hamburg, hier trifft sie „supernette Kunden“, sagt sie. Ihre Einschätzung zum diesjährigen Flohmarkt: „Der Umsatz ist gut“. Aber es seien „viel weniger Stände“ aufgebaut als sonst.