Szenetreff

Das „Café Coma“ in Bad Segeberg hat am Sonnabend seinen letzten Tag. Wirt Alex Elwers macht den Laden zu. Seit 1989 gehört die urige Kneipe zum Szeneleben der Kalkbergstadt und hat in den 34 Jahren nur zwei Betreiber gehabt: Elwers und Gründerin Heinke Behnk. Wie es jetzt weitergeht.

