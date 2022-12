﻿Steinbek: Im Café Kunterbunt wird jetzt gemalt

Das Café Kunterbunt in Steinbek bei Weede sieht aus wie immer. Doch der Kuchentresen ist leer und bleibt es auch. Tina Wittern hat ihr beliebtes Landcafé geschlossen. Sie will sich wieder mehr einer alten Leidenschaft widmen.

Steinbek. Das Café Kunterbunt sieht aus wie immer. Tische und Stühle stehen an Ort und Stelle, an den Wänden hängen überall die bunten Bilder von Tina Wittern. Aber der Kuchentresen ist leer. Denn Tina Wittern hat ihr Café geschlossen. Seit 2016 hatte sie in dem ehemaligen Kuhstall an den Wochenenden Kaffee, Torten und Kuchen angeboten und die Räumlichkeit als Präsentationsfläche für ihre Malereien genutzt. „Aber es war alles nicht mehr zu schaffen“, sagt sie.

Café Kunterbunt sollte ursprünglich mehr Galerie als Café sein

Ursprünglich hatte die Grafikerin das Café nutzen wollen, um ihre Bilder zu zeigen und zu verkaufen, denn: „Die Leute sind mutiger, wenn sie den Künstler direkt ansprechen können.“ Die Bewirtung von Gästen sollte nur nebenbei laufen. Doch es kam anders. Es sprach sich herum, dass Tina Wittern nicht nur malen, sondern auch backen kann. So wurde das Café Kunterbunt zum beliebten Ziel von Ausflüglern und Gruppen, die einen Ort mit einer besonderen Atmosphäre suchten. Auch für Feiern und Treffen wurden der bunte Raum gebucht.

„Das Malen ist mir sehr wichtig. Irgendwann stimmte das Gleichgewicht nicht mehr“, musste sie feststellen. Zumal sie alles alleine bewerkstelligte: Backen, Bedienen, Aufräumen, Putzen. Künftig will sie im Café nur noch malen, auf der kleinen Bühne. Der Rest wird eine Art Galerie werden. Denn die Möglichkeit vorbeizukommen, um sich nach Absprache Bilder anzusehen, soll es weiterhin geben.

Tiere gehören zu den Lieblingsmotiven von Tina Wittern

Tina Wittern verewigt vor allem gern Tiere in Ölfarben, Aquarell oder Acryl auf der Leinwand. Sie ist auf dem Bauernhof mit Tieren groß geworden. „Die Leute sagen, die Tiere lächeln immer so freundlich auf den Bildern“, erzählt sie lachend. Von ihren Werken fertigt sie auch Drucke an, wählt dann andere Größen oder Ausschnitte als im Original. Dadurch erzielt sie immer wieder eine andere Wirkung: „Kein Bild ist wie das andere.“ Und es macht die Kunst auf Leinwand durchaus erschwinglich. Aber die Illustratorin und Produktdesignerin erledigt auch Auftragsarbeiten, malt und bemalt Häuser oder Wände wie beispielsweise am Umwelthaus des Wege-Zweckverbandes. Jetzt will sie ihre Reihe mit Segeberger Stadtansichten weiter ausbauen und vielleicht mit markanten Lübecker Sehenswürdigkeiten beschäftigen. Immer wieder werde sie auf ein großes, knalliges Udo-Lindenberg-Porträt angesprochen, erzählt die Künstlerin. Das möchte sie ergänzen durch weitere Musiker-Bilder, vielleicht von Amy Winehouse und Elton John.

Tina Wittern ist Gleichgewicht zwischen Arbeit und Malen wichtig

„Ich habe verschiedene Sachen im Kopf, sie müssen nur raus.“ Für die Umsetzung habe sie zu wenig Zeit in der eigenen Café-Küche gehabt. Es sei schön gewesen, dass das Café Kunterbunt so gut lief, aber das Gleichgewicht zwischen Arbeit und malen müssen nun wieder hergestellt werden. Deshalb backt sie ihre beliebten Torten, Kuchen und Kekse derzeit nur noch für den kulinarischen Adventsmarkt auf Gut Pronstorf. „Ich bin glücklich. Es ist alles gut so wie es ist.“

Zurzeit sind Bilder von Tina Wittern im Kundencenter der Segeberger Zeitung in Bad Segeberg zu sehen und können dort auch erworben werden. Wer sich vor Ort in Steinbek umschauen möchte, kann Frau Wittern unter Tel. 0151/22784703 oder tina.wittern@web.de erreichen.