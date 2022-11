﻿Bad Segeberger kauft Marihuana gegen Schmerzen – nun ist er vorbestraft

Bad Segeberg. Auf Krücken humpelt Karim E. (Name geändert) am Mittwoch in Saal 4 des Amtsgerichts in Bad Segeberg. Der 34-Jährige leidet seit seiner Geburt unter starken Schmerzen. Deshalb greift er zu illegalem Marihuana – nun ist er vorbestraft. Bei einer Legalisierung von Cannabis wäre sein Fall wohl nicht vor dem Schöffengericht gelandet.

Seine erste Operation hatte Karim kurz nach seiner Geburt. „Ich wurde mit Spina bifida geboren“, erklärt der Bad Segeberger. Umgangssprachlich bekannt als offener Rücken. Mit dem Helikopter sei er damals in die Uniklinik nach Lübeck geflogen worden. Die Ärzte hatten wenig Hoffnung, dass er überlebt.

Illegaler Cannabiskonsum: Angeklagter betäubte Schmerzen

Karim hat überlebt. Einen großen Teil seines Lebens hat Karim E. in Krankenhäusern verbracht. Neben den Rückenproblemen hat er auch einen Klumpfuß. Eine Amputation des linken Fußes lasse sich wohl nicht mehr lange vermeiden. „Ich versuche, die Operation hinauszuzögern“, erzählt E. vor Gericht. „Ich habe Angst davor.“

Und Karim E. hat Schmerzen – ständig. Täglich nimmt er Oxycodon, ein starkes Opioid. Wegen der vielen Krankenhausaufenthalte hat E. keinen Schulabschluss. Er ist arbeitsunfähig. Selbst vier Stunden am Tag in einer Werkstatt in Wahlstedt sind für ihn zu viel. Er lebt von Sozialhilfe und etwas Taschengeld von seinem Vater, der auch sein gesetzlicher Betreuer ist.

Vor Gericht sitzt Karim E., weil er versucht hat, sich selbst zu betäuben. Mit Marihuana. Der Erwerb und Besitz ist illegal. Im Mai 2021 stellte die Polizei bei dem Angeklagten zwei Beutel mit Marihuana sicher. 64 Gramm, davon 9 Gramm des Wirkstoffs THC – etwas mehr als die 7,5 Gramm, ab der Juristen von einer nicht geringen Menge sprechen und höhere Strafen drohen. Außerdem hatte der Bad Segeberger sechs Mal seit 2018 ein „Grastaxi“ genutzt, um die Droge zu bestellen.

Prozess in Bad Segeberg wegen Großbestellung beim „Grastaxi“

Zu Marihuana kam Karim E. spät. Mit 16 Jahren habe er mal einen Joint probiert, das war's. Dann, 2018, war E. mal wieder im Krankenhaus in Hamburg. Dort habe er Fabian getroffen, der habe ihm von den positiven Wirkungen von Cannabis erzählt. "Er sagte, ich hätte dann keine Schmerzen mehr und könnte besser schlafen."

„Hat es denn geholfen?“, will Richter Aykut Tuncel wissen. „Zu 90 Prozent“, antwortet der Angeklagte. Nach einer Lungenembolie 2019 „ging es dann bergab“. Mehrfach nutzte er das „Grastaxi“, das ihm auf Bestellung Marihuana brachte. Der Lieferdienst ist inzwischen aufgeflogen.

Zum Verhängnis wurde Karim E. dann eine Großbestellung: 100 Gramm für mehrere 100 Euro. Ohne diesen Drogenkauf und die große Restmenge, die bei ihm gefunden wurde, säße er nicht vor dem Schöffengericht. E. hatte zuvor keine Konflikte mit der Polizei. „Wieso diese große Menge?“, fragt Tuncel.

Corona-Lockdown im Krankenhaus erhöhte Druck auf Patienten

Grund seien die Corona-Lockdown-Maßnahmen gewesen, schildert der Angeklagte. Insbesondere im Krankenhaus waren Patienten isoliert, Besuche selbst von der Familie kaum möglich. „Man durfte auch nicht einfach zum Lidl etwas einkaufen gehen“, erzählt Karim E., „ich hatte Angst auf dem Trockenen zu sitzen.“

Für Schmerzpatienten ist es inzwischen möglich, legal Cannabis zu erwerben. Das hat Karim E. aber wohl nie versucht. Er habe gehört, dass er dann das Oxycodon ersetzen müsste mit dem Cannabis. Das habe er sich nicht getraut. Karim E. nimmt viele Medikamente, unter anderem wegen Diabetes und Bluthochdruck.

Cannabis-Legalisierung würde Prozesse wie diesen verhindern

"In zwei Jahren würden wir hier vielleicht nicht sitzen mit einem Fall wie Ihrem", sagt Aykut Tuncel. Die Ampel-Regierung will Cannabis legalisieren. Es gebe bereits Verteidiger, die Betäubungsmittelfälle in die Länge zögen, in der Hoffnung auf eine Gesetzesänderung, so Tuncel. Noch aber ist Besitz und Kauf von Marihuana verboten. E. hat eine Straftat begangen.

Wegen der Umstände sieht die Staatsanwältin einen minderschweren Fall: Der Angeklagte ist geständig, die geringe Menge sei nur leicht überschritten, das Motiv für den Drogenkonsum war die Linderung von Schmerzen. E. wollte die Drogen nicht verkaufen. Sie beantragte eine Geldstrafe von 150 Tagessätzen zu 15 Euro, insgesamt 2250 Euro.

Mildernde Umstände: Geldstrafe für Angeklagten

Verteidiger Thomas Ehlers hatte auf eine Einstellung des Verfahrens gegen eine Geldauflage gehofft. Dann wäre Karim E. nicht vorbestraft, der Drogenbesitz würde nicht in seinem Führungszeugnis auftauchen. Das lehnt die Staatsanwaltschaft aber ab. Sein Mandant ist das Verfahren vor dem Gericht „und vor dem Papa“ ziemlich peinlich. Seine ganze Familie wisse Bescheid, sagt E. „Das ist es nicht wert.“ Er nutze nur noch legale Hanfprodukte aus dem Supermarkt.

Das Mitgefühl des Schöffengerichts hat E. auf seiner Seite. „Wir haben hier einen jungen Mann mit einem schweren Schicksal“, sagt Richter Tuncel. Nahezu alle Punkte seien strafmildernd. Das Gericht verurteilt Karim E. wegen illegalen Drogenbesitzes und -erwerbs zu einer Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu je 15 Euro, insgesamt 1800 Euro. Marihuana sei keine harmlose Droge, mahnt der Richter. Wenn, dann solle E. sich das Betäubungsmittel legal verschreiben lassen.